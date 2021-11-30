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【大行點睇】高盛將理想汽車列入「確信買入」名單　睇好股價可升逾80%

股樓投資 16:48 2021/11/30

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高盛發表研報，將理想汽車(02015)列入「確信買入」名單，目標價240元。

該行表示，公司第三季毛利率為歷史新高的23.3%，同比升3.5個百分點，受惠於平均售價同比升5%，管理層重申長線毛利率25%的目標。另外，研發支出為8.88億元，佔總收入的11.4%，同比減少1.9個百分點，按季減少1.5個百分點，長線目標為減少至10%。維持理想汽車「買入」評級，並列入「確信買入」名單，上調2021年盈利目標3%，目標價240元，距現價有近80%升幅。

 

 

【元宇宙】大摩預計元宇宙引發8萬億美元商機 看好5隻美股受惠

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撰文 : 周兆邦

理想汽車—W（02015） 港股
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