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10月零售業銷貨額增12%　政府稱消費券帶動消費氣氛

理財智慧 18:07 2021/11/30

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政府統計處今日（30日）發表最新零售業銷貨額數字，10月的零售業總銷貨價值的臨時估計為307億元，較去年同月上升12%。扣除價格變動後，10月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升9.4%。

10月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8%，該月零售業網上銷售價值臨時估計為25億元，按年升29.4%。

【政府工略】小學學歷都可做公務員 消防處招聘技工 頂薪逾2.1萬元 【見下頁

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按年比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值升52.1%；超級市場貨品升1.3%；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物升23.1%；百貨公司貨品升5.5%；其他未分類消費品升15%；服裝升10.1%；藥物及化妝品升13.2%；燃料升7.5%；傢具及固定裝置升4.1%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升15.5%；中藥升3.9%；眼鏡店升23.9%。                                      

另一方面，食品、酒類飲品及煙草銷貨價值跌1.7%；汽車及汽車零件跌18.6%；書報、文具及禮品跌3%。

政府表示，由於穩健的經濟復蘇和發放第二期消費券帶動消費氣氛，零售業總銷貨價值10月按年顯著增長12%，電器及耐用消費品銷售的升幅尤其明顯。展望未來，只要本地疫情維持受控，就業和收入情況改善，加上消費券計劃，短期內應繼續支持零售業。

 

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撰文 : 陳楚琨

電子消費券 經濟 零售 香港 零售業銷貨額

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