【美股焦點】老虎證券CEO：若行業監管細則出台　將第一時間服從監管　對進軍香港券商業有信心

▲ 【美股焦點】老虎證券第三季經調整純利跌16% 8成新增存款賬戶來自內地以外

近期身陷風尖浪口的互聯網券商老虎證券（美：TIGR）周二公布第三季業績，期內總收入約6080萬美元，按年增59.6%；純利2050萬美元，按年增2.5倍；Non-GAAP（非通用會計準則）純利為530萬美元，按年跌15.9%。

老虎證券周二跌0.49%。

內地監管部門關注跨境互聯網券商的營運問題，老虎證券創始人及CEO巫天華據報在分析員電話會上指，未來行業如有相關的監管細則出台，作為行業的龍頭，公司將第一時間服從監管，確保符合最新的相關規則。集團也持續地關注相關動態，確保滿足合規性相關要求。

已針對老虎證券的個人信息保護進行自查

對於內地11月起實施《個人信息安全保護法》，巫天華強調，老虎證券高度重視，在新規實施前，已對老虎證券的個人信息保護進行自查，並將最新規定及時和全面地反映在了老虎證券包括數據安全政策、個人信息用戶協議當中，確保用戶利益最大化。

巫天華表示，未來老虎證券也會關注相應的實施細節，不斷的更新和完善內部的各項政策和製度，並且保持和監管積極全面的溝通，確保合規。

香港科技型券商業仍處發展初期

巫天華提到，公司已取得香港等1、2類牌照，認為現時進入香港市場並不晚，雖然看似競爭激烈，但科技型券商在香港的發展其實只有幾年時間，還沒有進入到存量博弈的階段，對香港市場上取得一定的成績充滿信心。

老虎證券第三季的總賬戶餘額按年增長88.3%至 206 億美元；孖展融資總額為30億美元，按年增長 49.1%；存款客戶總數為61.2萬戶，按年增長185.1%。

計劃新加坡設立雙總部

老虎證券稱，上季淨增8.29萬個已存入資金的賬戶，其中超過80%來自內地以外，首三季增加約35.3萬個資金賬戶，超過35萬個的目標，強調對新加坡和其他市場的長期國際增長戰略的發展保持樂觀。

老虎證券透露，公司決定在新加坡設立雙總部，以補充北京的現有總部。公司認為，計劃有助促進公司全球戰略擴張計劃，並簡化公司的運營效率；現時新加坡客戶在公司總客戶群中所佔比很大，而且還在不斷增長。

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