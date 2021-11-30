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【美股焦點】老虎證券第三季經調整純利跌16%　8成新增存款賬戶來自內地以外

股市 16:48 2021/11/30

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【美股焦點】老虎證券第三季經調整純利跌16%　8成新增存款賬戶來自內地以外

近期身陷風尖浪口的互聯網券商老虎證券（美：TIGR）公布第三季業績，期內總收入約6080萬美元，按年增59.6%；純利2050萬美元，按年增2.5倍；Non-GAAP（非通用會計準則）純利為530萬美元，按年跌15.9%。

老虎證券第三季的總賬戶餘額按年增長88.3%至 206 億美元；孖展融資總額為30億美元，按年增長 49.1%；存款客戶總數為61.2萬戶，按年增長185.1%。

老虎證券稱，上季淨增8.29萬個已存入資金的賬戶，其中超過80%來自內地以外，首三季增加約35.3萬個資金賬戶，超過35萬個的目標，強調對新加坡和其他市場的長期國際增長戰略的發展保持樂觀。

老虎證券透露，公司決定在新加坡設立雙總部，以補充北京的現有總部。公司認為，計劃有助促進公司全球戰略擴張計劃，並簡化公司的運營效率；現時新加坡客戶在公司總客戶群中所佔比很大，而且還在不斷增長。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備* 【按此即睇】

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