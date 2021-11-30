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【人幣定存】人民幣短存受捧 最高息13.88厘

16:47 2021/11/30

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南非變種病毒反轉全球投資市場，防守族轉吼人民幣短期存款，貪其易靈活易轉身。

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市場觀望氣氛甚濃，本周首兩個交易日，暫只得兩間中小行調整人民幣定期存款息，包括大眾銀行勁加7天年息0.3厘、至1.75厘，華僑永亨卻減短存。

專家指臨近年結，熱錢轉攻為守，畢竟上周黑色星期五（11月26日）陷入環球股災，慘變股市大平賣，但不少游資寧可棄股，急覓避風港，適逢人民幣定存高息選擇多，如冠絕全城是7天年息享13.88厘，由南商及富邦提供。況且，人民幣滙價並未太受美元轉強而受壓，追息族在亂市下坐享滙息兼賺。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮回應本報查詢說，人民幣滙價於年底前的高低位區間料為6.34至6.42，年底目標為6.365。

人民幣1個月定存最高5厘  大跌市急覓避風港【下一頁】 

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專家又指，短存最受捧，因3大變數令後市蒙陰影，包括︰（1）世指須兩個星期觀察新一波疫情，在過渡期內市場已高度戒備，風險意識急增；（2）一旦南非新病毒擴散，更多地方被迫閉關，效法摩洛哥、日本及以色列等封城，經濟又再停擺，令全球供應鏈再度惡化，變相刺激通脹重燃；（3）要是新變種毒0micron疫襲全球，分析擔心央行技窮，過去兩年聯儲局已劈息至零，兼狂印鈔救市，如今彈藥幾近耗盡。

華僑銀行經濟師謝棟鉻指，上周國務院常務會議部署完善地方政府專項債管理，中國將繼續發揮專項債資金擴大有效投資，擴內需和促消費。而近期出現的Omicron，影響全球風險情緒，新興市場國家再面臨壓力。不過，中國的動態清零政策，意味內地在應對變異病毒中可能有更大優勢，將繼續成為支持人民幣資產的主要因素之一。

而內地今天公布11月份PMI重上50關的盛衰分界線，亦為風雨飄搖的市況注入強心針。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

華僑永亨銀行 大眾銀行 定期存款 人民幣定期存款

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