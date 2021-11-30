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【異動股】 中國燃氣半年少賺19% 遭券商大削目標價 股價大跌20%

股樓投資 17:28 2021/11/30

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中國燃氣（00384）中績倒退19%，並遭多間大行削價，股價今日（30日）曾急挫至13.94元，創近4年半低，收報14.02元，仍急挫逾兩成，成交額增至13.6億元。

大行予中國燃氣最新投資評級及目標價﹕

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中燃氣昨日（29日）收市後公布截至今年9月底止中期業績，營業額389.5億元，按年升43.4%；純利41.1億元，按年跌19.3%；每股盈利74.35仙。派中期息10仙，按年持平。期內天然氣售氣總量增長21.1%至155.3億立方米；總收入增長43.4%至389.5億元，毛利減少7.8%至80億元；毛利率大跌11.4個百分點至20.6%。

業績不似預期，花旗及摩通均狠削中燃氣目標價逾3成，分別降至22元及18元。其中，摩通指其中期業績表現遜預期，而且自由現金流錄負30億元人民幣，表現亦令該行失望，並預期中燃氣2022至2024財年的盈利增長將放慢至每年10%至13%，主因其縮減農村接駁，而新業務如液化石油氣微管網及城市供暖仍然不明朗。該行亦將其2022至2023財年每股盈利預測下調約30%，評級維持「中性」。

同場加映﹕【青姐話】兩萬四失守 如何定去留？

 

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記者：郭秀慧

經濟 天然氣 異動股 營業額 中國燃氣（00384）
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