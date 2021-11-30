英議員促放寬BNO簽證資格 准18至25歲港人申請

英國今年1月底開放讓符合領取英國國民海外護照（BNO）資格的香港人申請BNO赴英，英國成為移民熱門地區。英國保守黨國會議員祈達文早前提出修正案，促放寬父母其中一方擁有BNO的18至25歲年輕人，申請BNO簽證赴英，國會本周展開辯論。

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英國組織「香港觀察」（Hong Kong Watch）周日（28日）公布數據，指香港超過9成被控示威相關罪名的人，都因太年輕不符合資格申請BNO簽證赴英。

該組織指有過萬人在2019年香港社運期間或之後被捕。有過千人於今年7月之前受審，其中93%人年齡低於25歲。另外49名違反國安法被捕人士，年齡同樣未滿25歲。

祈達文（Damian Green）曾任英國内政部移民事務國務大臣，他提出的修正案獲得最少12名保守黨議員支持，包括英國下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）及前保守黨黨魁施志安（Iain Duncan Smith）。

國會本周將就這項修正案展開辯論。如修正案獲國會通過，英國內政大臣會擴大BNO簽證計劃，允許父母其中一方持有BNO、年齡18至25歲的港人申請BNO簽證赴英。

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香港觀察指最近24名正在英國等候申請庇護的英國人當中，有一半人的父母最少其中一方持有BNO。

施志安指出BNO計劃目前並未涵蓋大量年輕的香港社運人士，指當中有很多人面臨被起訴的風險，敦促政府考慮幫助這群人。

提出修正案的祈達文也表示，他提出的修正案要求英國的移民系統作簡單規則更改，確保可向最有需要的年輕人提供救生繩。祈達文聲稱如果英國不合理化政策，很多人仍因面臨政治起訴，最終要赴英申請庇護。

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責任編輯：鄭錦玲