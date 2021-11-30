【新冠疫苗】美國聯邦法院裁定強制接種越權 暫緩10紅州執行

美國政府為應對新冠肺炎疫情，要求所有醫護人員需在明年初前接種疫苗，其後有醫護人員不滿入稟法院尋求推翻命令。美國聯邦法院暫緩10個州份醫護人員強制接種命令，認為相關要求或超出美國聯邦政府權限。美國白宮同日表示，聯邦機構可延遲解僱未能達至接種要求的僱員。

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美國密蘇里州聖路易斯（St. Louis） 聯邦地區法院法官舍爾普（Matthew Schelp）周一（29日）決定，暫緩10個州份強制醫護接種命令。舍爾普表示，聯邦醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）規定或已超出聯邦政府權限。他指強制要求醫護人員接種命令影響政治、經濟等方面，國會並未明確授權CMS制定相關要求，需要有最高法院裁決先例。

舍爾普的裁決適用於10個州份，包括密蘇里州（Missouri）、密西西比州（Mississippi）及佛羅里達州（Florida）等，全數屬共和黨主導州份。舍爾普亦指，CMS低估強制醫護接種的成本，拒絕讓公眾參與措施討論做法反而增加民眾對疫苗的疑慮。

CMS早前宣布，強制要求約7.6萬個醫療機構及獲政府補助的家庭醫療服務商，必須在12月6日前為逾1,700萬名員工接種首劑疫苗，並在明年1月4日前完成接種，否則或會被取消資助。

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另外，美國白宮管理和預算辦公室（Office of Management and Budget，OMB）周一建議各聯邦政府部門機構，延遲解僱或暫停未達至疫苗接種要求的數千名僱員職位，直至聖誕長假期結束。電郵指聯邦僱員疫苗接種已取得巨大進步，並強調當局要求強制接種是為保護僱員，而非懲罰。

美國總統拜登（Joe Biden）9月時下令，要求所有聯邦政府僱員在11月22日前需最少接種1劑疫苗，並在明年1月4日前完成接種。拜登政府上周三（24日）指，共有92%聯邦僱員已接種最少1劑疫苗。對於剩下約3.5%合乎資格但仍未接種僱員，白宮聯邦勞動力安全工作組（Safer Federal Workforce Taskforce）建議，可採用循序漸進方式從教育及咨詢入手，之後才升級至停職等措施。

OMB指，或會對直至1月才達至疫苗接種要求員工，發出譴責信，除此之外不會採取進一步行動。白宮表示，不會推遲疫苗接種限期。

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責任編輯：李俊儀