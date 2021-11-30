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【職場熱話】街市兼職未返過一日工 辭職竟要賠7天工錢 質疑是否合理？

理財智慧 17:51 2021/11/30

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大家在找工作時一定要小心看清楚細節條款，不然小心到最後得不償失。近日有網民於網上討論區發文指，自己的母親最近於某一街市找了一份兼職，然而因工作模式類似於「炒散」，其母親認為不合適打算辭職，但其公司則指若不做的話要賠錢，樓主因而感不解。

他指其母親找了一份於街市替客人掃安心出行的工作，一個月要返8日，而後來因為公司經常突然要其上班而沒有提早告知，他母親便覺工作模式不適合自己而打算辭職，然而其公司指若不上班便要賠7天的工錢，但他母親連一天的班也沒有上過，樓主因而向網民詢問是否真的要賠錢。

【職場熱話】打工仔選擇工作的首要條件是甚麼？   列舉5大因素成催化劑  【下一頁】       

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「你先看清楚份合約再說吧」、「不是只要有7日通知離職就可以了嗎？」也有人指，「7天的錢應該也不是很多吧，賠便賠」、「有簽約你也沒有他辦法」。

【延伸閱讀】【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身  廚房玻璃趟門一舉兩得 【下一頁

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另有網民指，「即使是全職工作簽了約，若要辭職也只是需要一個月的通知期，不用賠錢。」。

【職場熱話】打工仔離職兩年   斷聯舊同事無故打擾   求教電腦系統操作 無禮態度令人氣憤 下一頁

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責任編輯：關海儀

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