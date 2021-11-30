【MPF】MPF供應商 搶乘美股順風車

▲ 繼BCT銀聯後，中國人壽也新增美國股票MPF基金。

全球疫慌稍遏，美股昨晚止跌勁彈，奈何港股今天（11月30日）卻連挫3日，恒指再創今年新低，23000關危危乎。散戶以為熊市底昨低撈牛股，如今中伏，如股王港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 等亦插水，難怪強積金（MPF）公司鬥搶乘美股順風車。中國人壽美國股票MPF基金剛獲證監會批准，市料下月中推出。而BCT銀聯美國股票基金亦於上周二（11月23日）正式成立，本周四（12月2日）向外展述其投資策略等。

據其基金單張顯示，上述新產品的管理費上限是佔基金資產值的0.99%。BCT旗下的積金之選計劃新增美國股票基金，投資經理為東方滙理資產管理公司，主要揉合標普500及納斯特克兩大指數。

不過，專家建議風險承受能力不太高者，較適宜小注分散在不同股票市場，而非一筆過押注美股，唯恐摸頂坐艇。此外，最多供款人捧場的港股MPF，亦不宜在大跌市下斬纜賤賣蝕讓，反而應把新供款轉投美股，以平均成本法分注吸納，冀增贏面。

積金局正研究 擴大強積金投資範圍【下一頁】

逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此即睇】

BCT銀聯回應本報查詢指，旗下積金之選的BCT美國股票基金已於11月23日推出， 公司將於本星期四跟傳媒暢談市場展望，以及新推出的基金及業務動向。

另一方面，恒傑保險業務僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強回應本報查詢指，中國人壽的MPF美國股票基金，擬於12月13日推出。

問及打工仔應否棄港投美，鍾建強忠告，雖然近期美股不斷向上，但美國仍然面對不少問題，比方聯儲局何時退市，一旦真正收水，對資本市場的衝擊難料。何況過去印銀紙政策及各種貿易保護措施，例如開徵關稅等，都對其通脹帶來重大壓力。

至於今年另一表現標青的歐洲股票MPF，鍾建強提醒，歐洲疫情反覆，況且最大經濟體的德國，剛有新政府組成，假以時日才知政績如何，所以暫不宜重倉歐美股票基金。反觀中港股市，即使近日表現不佳，但基本因素仍然向好。特別是內地最近的各項政策，長遠而言，是去泡沫化的最佳舉措，只要政策能繼續對症下藥，可保經濟長遠健康發展。

展望2022年的投資，鍾建強補充，要留意3座大山，包括︰（1）疫情發展，特別是變種病毒、疫苗和藥物發展；（2）美國貨幣和經濟政策，仍對全球起重大影響；（3）內地經濟發展及貨幣金融政策等，皆與本港以至全球有關聯。MPF是長遠投資，除了宏觀因素外，個人投資風險承受能力才是最重要。

恒生銀行特約：2022年投資展望 解讀內地監管政策走向（立即收看）

相關新聞：【MPF】積金局：續研究擴大可投資範圍、促降費 須適時調整有關入息水平

【MPF】冠軍MPF基金今年狂升近三成 重倉客人均賺逾7萬元

美股強港股弱 MPF執倉怎調整？

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源