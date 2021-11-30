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【大行看法】華虹半導體本月累升33%　興業證券上調目標價9%至64.69元

股市 16:34 2021/11/30

分享：

華虹半導體 （01347） 周三收報52.2元，升5.6%，市值接近680億元，11月累計升幅超過33%。興業證券發表研究報告，上調華虹半導體目標價9%至64.69港元，維持「買入」評級。另外，工信部要求加快發展晶片行業，目標到2025年大數據產業測算規模突破3萬億元人民幣，年均復合增長率保持在25%左右

華虹半導體Q3多賺1.9倍，【下一頁】

報告指出，華虹收入超指引上限，8寸及12寸產能滿載，反映了行業需求高景氣；12寸毛利率在產品組合優化下逐步攀升，對沖折舊成本的增長。該行看好公司作為中國頭部晶圓代工廠的戰略地位，擴產有助公司充分把握行業景氣周期，帶來業績成長與確定性。

興業證券上調華虹21/22年收入預測3.6%/3.9%，至15.96億/21.3億美元，每股淨資產2.12/2.31美元，維持PB估值水平3.6倍，結合2022年預測每股淨資產，上調目標價9%至64.69港元，維持「買入」評級。

此外，工信部發表「十四五」規劃，要求提升關鍵核心技術的支撐能力，加快培育和壯大工業晶片、智能傳感器和工業軟件等融合；突破核心電子元件、基礎軟件等的技術樽頸，拓展人工智能、區塊鏈等關鍵技術。目標是到2025年，企業經營管理數碼化普及率達85%、工業互聯網平台普及率45%等。

相關文章：華虹半導體指工廠接近滿產狀態將持續至明年　瑞信目標價52元

編輯：區嘉俊

港股 大行報告 買入 目標價 華虹半導體（01347）

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