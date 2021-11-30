【智能手機】蘋果iPhone成功超越華為　內地手機市佔率達22%排名首位　

▲ 有數據顯示，在本年10月份蘋果（Apple）成功擊敗華為，在內地手機市場佔有率達至22%，排名第一位。

華為近年連續受到美國制裁及打壓，影響其手機業務發展。最近有研究機構發表數據指，本年10月份蘋果（Apple）成功擊敗華為，在內地手機市場佔有率達至22%，排名第一位。

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華為向來是內地最受歡迎的手機品牌之一，並在市場上佔有一席之地。不過，據Counterpoint Research發表最新報告顯示，在本年10月份期間，iPhone 13銷量在內地銷量按月增加46%，其增長速度超越所有內地手機品牌，整體手機市佔率達22%，成功超越華為、Vivo等品牌。 Counterpoint研究總監Tarun Pathak指，Apple因受到供應鏈短缺影響，導致iPhone 13 Pro等手機供應量不足，否則可能錄得更高市佔率。

數據也指，華為於2019及2020年在內地手機市場均排名第一，但近年銷售額卻一直下跌，本年10月份市佔率僅佔8%。另外排名第二的Oppo市佔率達到20%，vivo則以18%的市佔率排名第三。

責任編輯：李寶如