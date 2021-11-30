這個新盤單位不簡單　撻訂重售再撻訂　發展商沒收近半球訂金

將軍澳日出康城新盤海茵莊園再錄撻訂。據成交紀錄冊資料顯示，海茵莊園1座9樓B5室，實用面積215平方呎，開放式間隔，買家原於11月19日簽訂臨時買賣合約，成交價480.2萬元，實用呎價約22,335元，但交易其後無進展，料買家已經取消交易，遭發展商沒收樓價5%之訂金，即約24萬元。

值得留意的是，海茵莊園1座9樓B5室是「撻完再撻」，單位原於11月6日售出，成交價456.9萬元，但買家取消交易，料遭發展商沒收樓價5%之訂金，即約22.8萬元。發展商九龍建業（00034）其後加價重推，但最後難逃撻訂。

事實上，每當新盤開售，市場總有零星撻訂，而撻訂成因有很多，未必代表買家看淡後市。據行內人士透露，多數撻訂或與按揭有關，其一常見原因是買家對新按保有誤解，以為只要加保費就可以免壓測，但銀行仍會留意按保申請人在壓力測試下之每月供款佔入息比率，若超過70%，按揭很大機會不能獲批。

海茵莊園示範單位，參考第2座18樓C3室搭建，實用面積217平方呎，開放式間隔

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【青姐話】兩萬四失守 如何定去留？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機