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這個新盤單位不簡單　撻訂重售再撻訂　發展商沒收近半球訂金

股樓投資 17:00 2021/11/30

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將軍澳日出康城新盤海茵莊園再錄撻訂。據成交紀錄冊資料顯示，海茵莊園1座9樓B5室，實用面積215平方呎，開放式間隔，買家原於11月19日簽訂臨時買賣合約，成交價480.2萬元，實用呎價約22,335元，但交易其後無進展，料買家已經取消交易，遭發展商沒收樓價5%之訂金，即約24萬元。 

值得留意的是，海茵莊園1座9樓B5室是「撻完再撻」，單位原於11月6日售出，成交價456.9萬元，但買家取消交易，料遭發展商沒收樓價5%之訂金，即約22.8萬元。發展商九龍建業（00034）其後加價重推，但最後難逃撻訂。 

事實上，每當新盤開售，市場總有零星撻訂，而撻訂成因有很多，未必代表買家看淡後市。據行內人士透露，多數撻訂或與按揭有關，其一常見原因是買家對新按保有誤解，以為只要加保費就可以免壓測，但銀行仍會留意按保申請人在壓力測試下之每月供款佔入息比率，若超過70%，按揭很大機會不能獲批。

海茵莊園示範單位，參考第2座18樓C3室搭建，實用面積217平方呎，開放式間隔

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撰文 : 黃卓賢

海茵莊園 九龍建業（00034） 將軍澳 撻訂

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