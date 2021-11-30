【變種病毒】拜登：民眾毋須恐慌Omicron　暫不考慮封關

上周在南非發現新變種新冠病毒Omicron後，各國開始封關，以防止病毒在本國蔓延。不過，美國總統拜登（Joe Biden）周一（30日）表示，暫時未有需要考慮採取封鎖措施或延長旅行限制。

拜登指，美國遲早會出現首宗感染Omicron案例，但呼籲民眾不必感到恐慌，指盡快接種疫苗和加強劑是最好的保護。又指如果民眾接種了疫苗並戴上口罩，就暫時不需要考慮封關。

拜登讚揚，美國有全世界最好的疫苗、藥物與科學家，可以擊敗Omicron。他又指白宮正與多間疫苗製造商溝通，正在制定應對Omicron的應急方法。

白宮會在周四（2日）制定應對Omicron的更詳細策略。

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責任編輯：黃苑筠