Carousell報告：平均每5位港人一位為用戶　港人最中意買二手......

二手交易平台Carousell首次公布 Carousell再買賣指數 （2021年報告），探討大東南亞地區8個主要市場，包括香港、新加坡、台灣、馬來西亞、緬甸、菲律賓、印尼及越南的購物模式。報告指出，平均每5位港人就有一位Carousell用戶，而85%用戶曾最少一次於平台上購買二手商品。

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二手交易平台 Carousell CEO 正考慮 IPO 在內的所有增長方案【下一頁】

本地消費者估計每人有43件不需要的物品可以出售

報告指出，香港用戶家中平均有43件不需要的物品可以出售，排名第三位，而印尼和台灣消費者分別平均估計有57件和 52 件不需要的物品，排名第一和第二位。X世代不需要的物品平均達49件，是在本港市場的年齡組別中排名最高。

二手玩具及遊戲的需求增加

過去女裝一直是二手商品的最熱門選擇。不過，隨著社交距離措施生效，港人有更多時間留在家中，使玩具及遊戲的需求大幅上升。該類別更超越了女裝成為2020年需求量最高的二手商品類別，排名第一位。隨著疫情持續，44%受訪者選擇玩具及遊戲為2021年最願意買賣的二手物品類別。

免費商品搜尋量達200萬次

報告又指，港人熱衷於在Carousell平台搜羅免費商品，去年搜尋量達200萬次，首三大類別分別是： 家具、鞋履和書籍，佔總搜尋量超過10%。

與此同時，港人希望利用循環經濟模式，建立第二收入來源，愈來愈多人通過二手買賣平台增加收入。18.5%的香港受訪者估計，在Carousell出售家中不需要的物品後，可一次過賺取超過10,000元。

近半港人因環保選購二手商品

另外，報告顯示，45%港人基於環保原因選購二手商品，在8個受調查市場中排行首位，而新加坡和台灣分別有30%，揭示本地消費者的環保意識較鄰近市場高。此外，16%曾購買二手商品的受訪者亦表示會盡可能購買二手商品。

報告又指，用戶在選擇購買二手商品時，實用性是首要因素。根據各個市場數據指出，物有所值是最受歡迎的原因，當中排於榜首的香港用戶有高達85%選擇此原因，而馬來西亞（78%）緊隨其後，而新加坡及菲律賓（74%）則排行第三。

可持續發展調查於今年6月進行，訪問了超過3,000名用戶，包括賣家和買家。

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