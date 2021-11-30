【香港零售】港10月零售銷貨價值按年升12%　勝於市場預期按年增9.9%

▲ 本港10月的零售業總銷貨價值按年升12.0%，勝於市場預期按年增9.9%。（資料圖片）

本港10月的零售業總銷貨價值按年升12.0%，勝於市場預期按年增9.9%。政府統計處公布，10月的零售業總銷貨價值的臨時估計為307億元，較去年同月上升12.0%。

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在2021年十月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.0%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為25億元，較上年同月上升29.4%。今年年9月的零售業網上銷售價值的修訂估計較上年同月上升30.7%。與2020年同期比較，今年首10個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升41.7%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2021年10月與2020年同月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升52.1%。其次為超級市場貨品（銷貨價值上升1.3%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（上升23.1%）；百貨公司貨品（上升5.5%）；其他未分類消費品（上升15.0%）；服裝（上升10.1%）；藥物及化妝品（上升13.2%）；燃料（上升7.5%）；傢具及固定裝置（上升4.1%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升15.5%）；中藥（上升3.9%）；以及眼鏡店（上升23.9%）。



另一方面，2021年10月與2020年同月比較，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌1.7%。其次為汽車及汽車零件（銷貨價值下跌18.6%）；以及書報、文具及禮品（下跌3.0%）。

第二期消費券帶動消費氣氛

政府發言人表示，由於穩健的經濟復蘇和政府發放第二期消費券帶動消費氣氛，零售業總銷貨價值在10月按年顯著增長12.0%。電器及一些耐用消費品銷售的升幅尤其明顯。



展望未來，發言人指出只要本地疫情維持受控，就業和收入情況改善，加上消費券計劃，應會在短期內繼續支持零售業。社會必須努力實現更廣泛的疫苗接種，並遵從防疫措施，為全面經濟復蘇增強基礎。

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責任編輯：李智美