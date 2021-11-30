  • 23°C
香港時間 : 20211130日 (二) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港零售】港10月零售銷貨價值按年升12%　勝於市場預期按年增9.9%

商業 16:40 2021/11/30

分享：

本港10月的零售業總銷貨價值按年升12.0%，勝於市場預期按年增9.9%。（資料圖片）

本港10月的零售業總銷貨價值按年升12.0%，勝於市場預期按年增9.9%。政府統計處公布，10月的零售業總銷貨價值的臨時估計為307億元，較去年同月上升12.0%。

【香港零售】港9月零售銷貨價值按年升7.3%　遠遜市場預期按年增11.9%

在2021年十月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.0%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為25億元，較上年同月上升29.4%。今年年9月的零售業網上銷售價值的修訂估計較上年同月上升30.7%。與2020年同期比較，今年首10個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升41.7%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2021年10月與2020年同月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升52.1%。其次為超級市場貨品（銷貨價值上升1.3%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（上升23.1%）；百貨公司貨品（上升5.5%）；其他未分類消費品（上升15.0%）；服裝（上升10.1%）；藥物及化妝品（上升13.2%）；燃料（上升7.5%）；傢具及固定裝置（上升4.1%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升15.5%）；中藥（上升3.9%）；以及眼鏡店（上升23.9%）。

另一方面，2021年10月與2020年同月比較，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌1.7%。其次為汽車及汽車零件（銷貨價值下跌18.6%）；以及書報、文具及禮品（下跌3.0%）。

第二期消費券帶動消費氣氛

政府發言人表示，由於穩健的經濟復蘇和政府發放第二期消費券帶動消費氣氛，零售業總銷貨價值在10月按年顯著增長12.0%。電器及一些耐用消費品銷售的升幅尤其明顯。

展望未來，發言人指出只要本地疫情維持受控，就業和收入情況改善，加上消費券計劃，應會在短期內繼續支持零售業。社會必須努力實現更廣泛的疫苗接種，並遵從防疫措施，為全面經濟復蘇增強基礎。

【香港零售】9月零售總銷貨值升7.3%　零售管理協會：政府應推新一輪消費券

【香港零售】9月珠寶銷貨值升16.2%　商戶：生意額於上年10月已開始回升

責任編輯：李智美

相關文章

【香港零售】港8月零售銷貨價值按年升11.9%　勝市場預期按年增6.4%
2021/09/30
【香港零售】港8月零售銷貨價值按年升11.9%　勝市場預期按年增6.4%
【香港零售】港9月零售銷貨價值按年升7.3%　遠遜市場預期按年增11.9%
2021/11/02
【香港零售】港9月零售銷貨價值按年升7.3%　遠遜市場預期按年增11.9%
【香港零售】9月零售總銷貨值升7.3%　零售管理協會：政府應推新一輪消費券
2021/11/02
【香港零售】9月零售總銷貨值升7.3%　零售管理協會：政府應推新一輪消費券
【香港零售】9月珠寶銷貨值升16.2%　商戶：生意額於上年10月已開始回升
2021/11/02
【香港零售】9月珠寶銷貨值升16.2%　商戶：生意額於上年10月已開始回升

你可能感興趣

【香港零售】港8月零售銷貨價值按年升11.9%　勝市場預期按年增6.4%
16:36 2021/09/30
【香港零售】港8月零售銷貨價值按年升11.9%　勝市場預期按年增6.4%
【香港零售】港9月零售銷貨價值按年升7.3%　遠遜市場預期按年增11.9%
16:35 2021/11/02
【香港零售】港9月零售銷貨價值按年升7.3%　遠遜市場預期按年增11.9%
【香港零售】9月零售總銷貨值升7.3%　零售管理協會：政府應推新一輪消費券
18:51 2021/11/02
【香港零售】9月零售總銷貨值升7.3%　零售管理協會：政府應推新一輪消費券
經濟現象 政府統計處 零售 香港

上一篇文章

【職場文化】英藝廊老闆以現金獎勵不請病假員工　稱上班就會「感覺好轉」　

下一篇文章

【Uber Eats撤出】Uber Eats 2016年才攻港　慢foodpanda、Deliveroo一步難搶市佔？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場文化】打破韓國「論資排輩」職場文化　三星宣布廢除升級年限
【職場文化】打破韓國「論資排輩」職場文化　三星宣布廢除升級年限
【住屋供應】尖沙咀酒店改造成Dash Living共居空間　目標吸納千禧世代、年輕專業人士
【住屋供應】尖沙咀酒店改造成Dash Living共居空間　目標吸納千禧世代、年輕專業人士
【Uber Eats撤出香港】Uber Eats宣布終止香港運作　營運至12月31日
【Uber Eats撤出香港】Uber Eats宣布終止香港運作　營運至12月31日
【電影業復甦】《蜘蛛俠：不戰無歸》預售致美售票網崩潰　分析師：成票房復甦轉捩點
【電影業復甦】《蜘蛛俠：不戰無歸》預售致美售票網崩潰　分析師：成票房復甦轉捩點
【疫市營商】香港失勢？調查：大灣區企業發展東盟市場　1成擬於新加坡設辦事處　
【疫市營商】香港失勢？調查：大灣區企業發展東盟市場　1成擬於新加坡設辦事處　
【新加坡】新加坡商業辦公室租金上漲　或自2009年以來首次超越香港
【新加坡】新加坡商業辦公室租金上漲　或自2009年以來首次超越香港
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款