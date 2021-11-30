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【2021稅貸戰】稅貸1厘息最後召集 衝刺客趕尾班車

16:22 2021/11/30

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眾安全城最低1厘稅貸息現正倒數，今天截止。

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眼下正值交稅高峰期，19間金融機構也大鬥法，積極搶攻稅貸客，而今年的殺價王眾安（ZA Bank），最平息為1厘，但虛擬銀行提供的優惠將於今天（11月30日）截止。若該行不把價格戰延長，將回復至一錘定息的1.75厘，取得優惠券才享一口價1.58厘較平息。

稅貸戰素來為業界兵家必爭的戰場，今年大小行也扭盡六壬，疫市搶灘，假如上述虛銀的雙11特惠息1厘不再延期，則大新 （02356） 的1.08厘有望坐亞望冠，明天（12月1日）將重返最低息榜榜首。

重温今年稅貸之最，例如新一年度較去年減價最多的上海商業銀行，劈息42%，最低息1.38厘，且加碼優惠，以信用卡交稅每1萬元可參加大抽獎，頭獎是免找數簽帳額8,888元。

大行加碼兩倍谷優惠  稅貸現金回贈1500元【下一頁

此外，比拼各行的着數，大眾財務及Aeon信貸財務齊打萬元牌，前者餽贈1萬元超市禮券，Aeon信貸的現金回贈最多是1萬元。單以傳統大行來看，花旗以4,000元現金券最慷慨，滙豐（HSBC）現金回贈也有3,300元，渣打香港 （02888） 為3,000元，恒生 （00011） 為2,000元，東亞 （00023） 有1,500元，中銀香港 （02388） 是700元。

不過，專家提醒消費者，如想取得稅貸回贈，就未必能同時享最平息，難以魚與熊掌兼得。

再舉傳統銀行中最低息的大新為例，現金回贈最高1,888元，以貸款額100萬元及還款期12個月計，特惠客戶已包上述回贈的貸息為1.21厘（未包回贈是1.56厘）；一般客戶已包回贈是1.43厘（未包是1.78厘）。針對只借50萬元的特惠客，回贈888元，特惠客已包此回贈的息率為1.56厘；一般客戶則為1.78厘。而借10萬、回贈388元，特惠客已包回贈的息率是2.21厘；一般客為2.44厘。小額貸款也有着數，只借1萬元，回贈88元，特惠客已包回贈的貸息是2.84厘；一般客戶是3.05厘。

至於大新標榜最低息1.08厘，則另有附帶條件，例如特惠客開立優易綜合理財戶、或VIP i-Account綜合理財戶、又或全新360出糧戶及登記後3個月內錄得合資格出糧交易等，且限借介乎1萬至10萬元。

相關新聞：【2021稅貸戰】富邦：最多稅貸客借30萬至不足60萬元 還款期多揀12個月

【2021稅貸戰】稅貸戰罕現減息潮 有金融機構劈息逾四成

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

大新銀行（02356） 眾安銀行 虛擬銀行 稅務貸款

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