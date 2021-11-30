【職場熱話】 打工仔視薪金為私隱 見工堅決拒絕向新公司透露 「人工不是決定能力唯一指標」

不知道大家在見工面試的時候會不會被要求要透露自己的薪金呢？近日有網民於網上討論區發文指，認為在面試見工時不一定要透露自己的月薪及提供糧單，因為這也屬於私隱的一種，若僱主認為其出價太高可以不請他，而不是借故用此來打壓他，使他的人工受限於舊薪。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「你不透露人家就有權不請你。」，「理論上你可以不提供，但當除了你以外人人也提供，你的第一印象便會差了。」，也有人指，「人工也不是決定一個人有沒有能力的唯一指標啊。」。

另有網民指，「想知你上一份工的人工只是基本，有些公司甚至連你的身家也想知道。」。

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責任編輯：關海儀