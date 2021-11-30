▲ 【員工褔利】高盛推出新員工福利挽留人才 包括延長家庭護理假、喪假

新冠疫情促使不少打工仔重新評估工作、家庭等的平衡，投行高盛（美：GS）周一（29日）發出內部通知指，將推出數項新的員工福利，包括延長家庭護理假及喪假，並為長期僱員引入無薪長期休假。

高盛提到，一向致力提供福利以支持員工的幸福及心理韌性，過去數月在不同方面也出現非同尋常的情況，集團冀在不同階段，尤其是極度不確定的時期，照顧員工需要。

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高盛稱，明年起延長家庭護理假，若員工直系親屬身故或流產等情況，可休假最多20天，讓員工有更多的時間來處理情緒和個人事務。高盛也延長非直系親屬的喪假，員工每次最多可休假 5 天。此外，服務至少 15 年的員工將有資格享受 6 周的無薪休假，此後每 5年再延長2周，讓員工可在工作以外的一段時間，反思、探索、與家人聯繫或追求工作之外的激情。

據報高盛將美國員工的退休基金匹配供款提高到總薪酬的 6%，而年收入125,000 美元或以下的員工則提高到 8%，同時高盛計劃取消匹配員工供款之前的一年等待期。

現時各大銀行正在爭奪人才，早前有報道引述調查指，高盛初級銀行家平均每周工作 95 小時，並表示工作壓力損害他們的身心健康。當時高盛回應稱，將聘請更多銀行家，並更嚴格地執行工作時間限制。

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