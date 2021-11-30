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【Uber Eats撤出】Uber Eats 2016年才攻港　慢foodpanda、Deliveroo一步難搶市佔？

商業 16:14 2021/11/30

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Uber Eats突然宣佈撤出香港，其發言人表示，跟香港的業務發展沒有達至預期有關。（資料圖片）

Uber Eats突然宣佈撤出香港，其發言人表示，跟香港的業務發展沒有達至預期有關。根據大數據分析平台Measurable AI及第三方平台App Annie的數據，在香港的所有外送平台中，佔據市場的3大品牌分別是foodpanda、Deliveroo（戶戶送）及Uber eats；今年4月的活躍用戶人數分別為約127.33萬、62.53萬及28.94萬。市佔率分面，其中Foodpanda的獨家用戶佔比有37%，超過Deliveroo的17%和Uber Eats的12%。

【Uber Eats撤出香港】Uber Eats香港業務未達預期　往後專注Uber業務

早於2014年，Uber已登陸香港，卻至2016年才擴充外賣服務Uber Eats。相較於foodpanda和Deliveroo於2014、2015年，便進軍香港外賣服務範疇，「時機」上或許有錯失。

7月仍斥資千萬拓展業務

這次Uber Eats徹出香港，令外界感到突然。皆因其於7月才宣布斥資千萬，支援本地中小型餐廳，更找來鄭欣宜及許廷鏗等一眾本地明星代言；9月又更宣布與合作4年的麥當勞一起推出Happy Delivery，同時邀請歌手AGA 和 Jace合推一系列廣告及優惠。因此外界一直相信，Uber Eats有意繼續擴大香港市場的市佔。

【Uber Eats撤出香港】Uber Eats宣布終止香港運作　營運至12月31日

責任編輯：李智美

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