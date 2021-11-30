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大快活上半年度少賺19% 剔除補貼因素成功轉虧為盈

股樓投資 17:23 2021/11/30

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餐飲股大快活(00052)公布中期業績。集團截至9月止6個月盈利5,249萬元，按年跌19.1％。剔除去年同期及今年上半年度所收取的政府及保就業計劃補助等特殊收益，大快活上半年實際盈利為5,490萬元，成功轉虧為盈。集團同時派每股中期息0.25元，惟低於去年同期的每股中期息0.3元。大快活全日下跌2%，收報16.44元。

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期內，大快活收入14.9億元，按年升16.4％；毛利1.5億元，按年跌8.1％。上半年度，集團新增三間大快活分店，包括兩間香港和一間內地分店。截至9月，集團在香港合共經營155間店鋪，包括143間快餐店及12間特色餐廳，其中ASAP佔三間、一碗肉燥佔四間、一葉小廚佔四間及墾丁茶房一間。同期內地經營17間店鋪。

中石化斥70億人幣 向同系公司收購共7個項目   詳情請看【下一頁

大快活展望，未來食物成本上升和人手短缺將成為最大的挑戰。為此，集團將繼續努力磋商降低租金的可能性，同時提高其他營運方面的效率。包括在外賣銷售上升的環境下，更善用特別是面積較大餐廳的樓面面積。

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撰文 : 李尚毅

大快活集團（00052） 港股
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