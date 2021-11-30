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【假日好去處】太古城中心X彼思《怪獸公司》主題裝置登場 成為員工齊齊派聖誕禮物

理財智慧 12:56 2021/11/30

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太古城中心於11月19日至2022年1月2日，聯乘彼思經典動畫《怪獸公司》，舉行「Merry GIFTmas @Cityplaza」聖誕主題活動，屆時將舉行「怪獸公司大型招募會」，並設有大型裝置包括「派禮物整裝室」、「禮物傳送門」及「阿Boo快樂睡房」等，可與《怪獸公司》角色如毛毛、大眼仔和阿Boo等打卡拍照。

參加者只要於禮物派送員登記站或活動網站登記辦理專屬員工證，就可成為「怪獸公司」禮物派送員，訂閱Cityplaza電子報，並於場內執行派禮物挑戰，即可換領《怪獸公司》限量版貼紙。現場設「Disney．Pixar期間限定店」可選購限量禮品。消費獎賞亦可換領獨家聖誕禮品，包括限量版《怪獸公司》毛巾套裝、Godiva聖誕甜蜜巧克力禮盒及agnes b.精選聖誕禮品套裝。

    點擊圖片放大
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「Merry GIFTmas @Cityplaza」活動詳情

日期：2021年11月19日至2022年1月2日

時間：星期一至五: 中午12時至晚上9時

星期六、日及公眾假期: 上午11時至晚上9時

地點：太古城中心2/F中庭及中橋

活動網站：xmas.cityplaza.com

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責任編輯：龍紀瑩
 

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