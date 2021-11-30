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【樓市熱話】夫婦望買第二層樓 目標400萬下 太太首置可避稅 惟月入3萬難過壓測

理財智慧 17:55 2021/11/30

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相信有不少人為了避免雙倍印花稅，也會考慮以另一半的首置名額再去買另一單位，近日有網民於網上討論區發文指，自己現時已有一單位作放租用途，而若要再買多一個單位則需支付雙倍印花稅，於是最近他考慮用太太的首置名額去買一個400萬以下的細單位作放租之用，但不知道該不該買及買甚麼類型的單位才好，於是他向網民詢問意見。

樓主經歷：

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【樓市熱話】港女買樓代價大   用盡60萬儲蓄仍不夠  需向家人借錢及作擔保人感猶豫 見下頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 既然供得起，為什麼不買？」，「 現時400萬能買到樓嗎？」，也有人指，「 太太月入只有3萬未必能夠過到壓力測試。」。

另有網民指，「 買不買樓是個人選擇，不過若這個情況我會寧願去作投資而不買樓，因為收租太煩，而且400萬的樓質素應該也不會好。」。

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責任編輯：關海儀

 

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