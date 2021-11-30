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【濠賭風暴】 洗米華被捕後有意辭任主席 太陽城及凱升復牌齊暴跌

股樓投資 16:05 2021/11/30

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涉嫌利用網上賭場吸引內地人非法跨境賭博而被捕的周焯華（綽號洗米華），為太陽城集團（01383）及凱升控股（00102）的主席，雖然周焯華有意辭任太陽城主席，惟兩股今早復牌後暴跌，最多分別跌47.8及63.3%，低見0.132元及0.178元。

【大行報告】 美團上季盈轉虧  有大行指股價短期波動創造入市時機【見下頁

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太陽城集團發公告指，注意到有關新聞報道，溫州市人民檢察院批准逮捕公司主席及控股股東周焯華，指稱涉嫌參與非法跨境賭博活動，以及澳門司法警察局逮捕並拘留周焯華，指稱涉嫌參與不法經營賭博及清洗黑錢，以及附屬凱升控股持有的名為水晶虎宮殿的綜合娛樂度假村派遣職員到中國為其博彩業務招攬客人，從而涉及非法跨境賭博活動。

集團指出，就董事會所知，除周焯華外，集團或成員公司未有董事、高級職員或員工遭受任何相關調查或檢控，並澄清有關上述水晶虎宮殿涉及參與跨境賭博活動的指控不實。與此同時，集團強調業務並無受到重大干擾，並指周焯華已表示有意辭任董事會主席及非執行董事的職務。

同場加映﹕【青姐話】兩萬四失守 如何定去留？

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記者：郭秀慧

周焯華 復牌 博彩 澳門 太陽城集團（01383） 凱升控股（00102）

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