【消費安全】海關檢獲8款懷疑不安全染髮劑 細菌量總數最多超標38倍

香港海關於今日（十一月三十日）公布，早前檢獲八款共一千六百八十八件懷疑不安全染髮劑，並提醒市民使用該類產品時，應加倍留意其安全性，若長時間接觸皮膚或用於受損傷的頭皮上，或有引致皮膚過敏和發炎的風險。

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海關在早前接獲舉報，指市面上懷疑有多款不安全染髮劑出售。海關人員隨即進行調查，從一間位於中環的零售商試購八款染髮劑作安全測試。測試報告顯示該八款染髮劑的細菌菌落總數超出標準上限約零點五倍至三十八倍，而霉菌和酵母菌總數則只有一款符合相關標準，其餘七款則超出標準上限約一倍至四十五倍，不符合《消費品安全條例》的一般安全規定。

其後海關人員採取行動，並從一間九龍灣的批發商手中，檢獲該八款共一千六百八十八件懷疑不安全染髮劑。海關人員亦到全港各區進行巡查，暫時沒有再發現該八款產品出售。

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記者：鄭日棱