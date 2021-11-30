【大灣區醫健】新世界旗下Humansa與兩醫療機構合作　拓展大灣區醫健業務

新世界集團旗下醫療健康業務Humansa宣布，與兩大醫療機構港怡醫院及卓正醫療簽定合作協議，拓展粵港澳大灣區業務網絡。港怡醫院及卓正醫療將成為Humansa在粵港澳大灣區醫健服務網絡內的核心夥伴，提供個人化一站式專業醫療及身心健康服務。

Humansa行政總裁蘇嘉威表示，是次與港怡醫院及卓正醫療的合作為擴展品牌在香港及內地發展的第一步；在未來五年，Humansa將會透過於粵港澳大灣區建立龐大的頂尖業務網絡，打造新世代的綜合醫療及身心健康體驗，滿足新市場及大眾對健康服務的需要。他更表示：「Humansa相信未來醫療服務將會有重大改變，大眾會追求更高層次的個人化目標，創新醫療健康方案，以滿足身心靈需要。在Humansa全新的個人化醫健服務新生態的概念下，品牌將積極與行業夥伴精英合作。」

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港怡醫院執行總裁曾慶亷表示：「港怡醫院是次與Humansa的合作恰逢其時，正正配合我們的發展計劃，讓有需要尋求個人化及全面醫療體驗的市民，更容易獲得我們提供的優質醫療服務。」部分初期的項目包括與健康保健及管理和早期診斷服務相關的服務，由專業醫護團隊提供支援。

隨著大灣區發展，高品質的醫療服務融合發展將會是大趨勢。Humansa期望發揮香港作為生態網絡中心的優勢，促進醫療綜合發展，在香港及內地通關後，更可望發展香港成為大灣區內醫健旅遊目的地。卓正醫療創始人及CEO王志遠則稱，：「我們預見將會有更多企業投資發展醫療健康服務等領域，冀與Humansa緊密合作，共同為客戶提供更多元和多區域的創新服務。」

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