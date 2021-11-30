【政府工略】小學學歷都可做公務員　消防處招聘技工　頂薪逾2.1萬元

有人一心想做公務員，都是貪其薪高糧準福利多，現時機會來了！消防處近日招聘技工，工作主要負責檢查和維修消防車輛機械系統及救援裝備，只要求小學學歷，起薪點為總薪級表第5點，每月17,675元，至總薪級表第8點，每月21,340元。有意者可瀏覽以下圖片，了解詳細入職條件及工作內容。申請將於12月9日截止，可經互聯網或以郵寄方式遞交申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

(1)申請人可

(a) 親身把填妥的政府職位申請書 (G.F.340 [Rev. 3/2013]) 投入設於九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈地下的投遞箱；招募期間投遞箱開放時間：星期一至五(公眾假期除外)上午9時至下午6時30分；或

(b) 以郵遞方式把填妥的政府職位申請書 (G.F.340 [Rev. 3/2013]) 寄往九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈8樓委聘組。申請日期以信封上郵戳所示日期為準。請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及已貼上足夠郵資，以避免申請未能成功遞交。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀；或

(c) 透過公務員事務局網頁 作網上申請。在臨近截止申請日期，接受網上申請的伺服器可能因為需要處理大量申請而非常繁忙。申請人應盡早遞交申請，以確保在限期前成功於網上完成申請程序。

(2)政府職位申請書(G.F.340 [Rev. 3/2013]) 可於各消防局或救護站、民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，該表格也可從公務員事務局網頁下載。

(3)所有申請必須按上述方法遞交，未填妥、逾期遞交的申請和以其他方法遞交的申請將不獲受理。

聯絡地址：九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈八樓委聘組

查詢電話：2733 7673

截止申請日期(日/月/年)：09/12/2021 23:59:00

部門網址：http://www.hkfsd.gov.hk

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