【數碼轉型】HKT夥Fortinet推5G SD-WAN企業方案　連鎖零售商率先部署試行

▲ 香港電訊商業客戶業務方案及市務主管吳家隆（左）及Fortinet香港、澳門和蒙古區域總監馮玉明指，雙方針對企業對多雲（multi-cloud）和網絡安全的需求，推出亞太區首個配合5G FortiExtender的5G SD-WAN聯合應用方案。（張寶燕攝）

軟件定義廣域網（Software Defined WAN，下稱SD-WAN）成為近年企業級廣域網布局中最熱門的技術之一，香港電訊（HKT）夥拍網絡保安服務供應商Fortinet今（30日）宣佈，推出亞太區首個配合5G FortiExtender的5G SD-WAN聯合應用方案，協助企業加速採用雲端科技及安全地進行數碼轉型，應對現今日益嚴重的網絡威脅。

在疫情新常態下，企業加速數碼轉型及採用雲端技術，香港電訊商業客戶業務方案及市務主管吳家隆表示，有見企業對多雲（multi-cloud）和網絡安全的需求增加，加上擁有可靠穩健的網絡系統尤其重要。所以是次配合5G網絡，並整合原有方案，推出針對企業的聯合應用方案。

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較舊方案快達10倍多

他指，其新5G多元服務SD-WAN方案相比早前的方案快達10倍多，可以協助零售、餐飲、金融業以及公共機構等各行企業，進行數碼轉型。據悉，該新方案已獲連鎖零售商試用約3至4個月。透過融合HKT固網及流動網絡，以5G及光纖網絡等多元化及安全的網絡連接，可以將私有及公共雲端，流動零售商店和分支辦公室等多個站點互相連接。

▲ 香港電訊商業客戶業務方案及市務主管吳家隆指，新5G SD-WAN聯合應用方案可以協助零售、餐飲、金融業以及公共機構等各行企業，進行數碼轉型。（張寶燕攝）

為切合個別營運需要，他又指，該應用方案涵蓋企業管理服務（Enterprise Management Services，EMS），向不同垂直行業的企業提供度身制訂的行業服務級別協議（SLA）。包括特設24x7專線，以HKT團隊作為單一聯絡點，為企業處理各種資訊及通訊科技應用方案相關的技術諮詢或解答疑難，減輕IT人才負擔及簡化營運流程。

年初磋商新方案 採保安纖維增保護

除5G SD- WAN方案外，HKT指，該企亦提供完整的網絡安全託管服務，包括利用Fortinet的Security Fabric保安纖維來保護企業頻寬，流動通訊，雲端及物聯網基建。

據Fortinet香港、澳門和蒙古區域總監馮玉明指，Fortinet與網絡安全託管服務供應商（MSSP）合作，HKT在3年前成為Fortinet在本地首個MSSP合作夥伴，並採用Fortinet Security Fabric保安纖維解決方案。雙方續於今年初開始，討論推出新方案，並進行了3個月網絡對接測試。

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記者：張寶燕