遠東發展：公司不少資產被低估 末來售更多非核心資產

▲ 左董事總經理孔祥達、右企業發展及併購總監安道威． 陳永康攝

遠東發展董事總經理孔祥達表示，集團未有為資產作價值重估，令公司不少資產都被低估，以灣仔帝盛酒店為例，起初估值只有億幾價值，惟實際市值為約40億，認為公司市場價值遠高於其資產負債表內。

孔祥達表示，公司手上有不少非核心資產可套現，例如非以帝盛為命的合夥酒店丶較低效率的小型停車場丶住宅樓下的地舖，可能未必需要，會考慮將其出售，並把握機會在全球覓投資機遇。

夥新世界購啟德地 項目料24至25年落成

早前遠東發展與新世界 （00017） 組合營公司，收購佳兆業 （01638） 有份持有的啟德地皮，孔祥達表示，地皮本身為在建中項目，大部份地基工程已完成，為公司節省了不少時間和成本，會將該地皮發展為純住宅項目，單位望向海景成份大，亦會引入零售商店，認為啟德未來機遇非常大，對區內發展樂觀，預計新項目在2024至2025年間落成。

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旗下酒店多為防疫酒店 擬開關後再部署

日後租住可能比擁有更受歡迎。孔祥達表示，租酒店價錢甚至比租樓住平，認為長租市場發展空間龐大，公司位於香港旗下一間酒店有機會轉為長租，但目前尚未落實，而公司亦有考慮未來與基金公司合作，興建長租式住宅。

另外，公司亦有部署「住建項目」的計劃，由遠東負責興建，再將其賣給其他公司，再由遠東負責營運。

目前遠東旗下香港酒店大部份均為防疫酒店，對於會否對通關後旅客入住率造成影響，孔祥達表示，疫情前遠東發展旗下酒店約有5成為內地客，如果通關會再部署安排。

現時政策為中小型發展商提供更多機會

孔祥達表示，香港剛需很大，仍有很多人末上車，政府政策注重增加供應，但末必能在末來3至4年內見效，短期內由於本港低息環境，樓價不會有太負面因素影響，政府絕對不是想「推冧」樓市，而是想樓價升幅平穩，解決市民住屋需求，認為現時政策方向正確，為中小型發展商提供更多機會。

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記者：曾樂詩