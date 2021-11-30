【ET講股通】孫運喜：防震模式（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股低開後跌幅擴大，恒生指數一度跌677點，低見23175點創一年新低，其後跌幅略為收窄，現跌近400點，在23400點水平爭持。港股跌至現水平，投資者應離場還是再作部署？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股市況速覽 恒指曾跌逾600點

00：40 - 內房股、濠賭股、科技股慘跌 談潤地 （01109） 、金沙中國 （01928） 、美團 （03690）

01：37 - 港股料繼續震蕩 原因一技術跌穿小雙底

04：18 - 港元進一步轉弱 反映資金離場

06：15 - 變種病毒增添不明朗

07：51 - 評級公司料變種病毒影響經濟活動

09：15 - 未來兩至八星期要留意

10：32 - 觀眾留言；微創醫療 （00853） 走勢向如何

13：14 - 觀眾留言；新東方在綫 （01797） 走勢向如何

20：37 - 觀眾留言：年底前是否不好買貨

25：03 - 航運股點睇 談中遠海運港口） （01199）

25：58 - 觀眾留言：中國電力 （02380） 買賣策略

27：54 - 觀眾留言：龍源電力 （00916） 買賣策略

30：07 - 觀眾留言：領展 （00823） 買賣策略

33：53 - 觀眾留言：泡泡馬特 （09992） 買賣策略

38：43 - 今介推介：同仁堂科技 （01666）

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指午市一度挫逾600點，全日收報23475點，跌376點，大市總成交2,238億元。市況悽慘，主因內房股、濠賭股、科技股皆捱沽，華潤置地 （01109） 跌5.4%，金沙中國 （01928） 再跌4.1%，美團 （03690） 再跌2.9%。

港股震盪恐未完，投資者宜開啟防震模式。恒指失守前浪底23681點，即市低見23175點，創今年低位，一浪低於一浪。國指同樣破底，猶幸科指尚未失守今年低位。且看去年9月底23124點能否帶來支持，而更重要的支持為22500關。

港元滙價進一步轉弱，跌至兩年低位7.8水平，反映有資金流走，源於環球市場避險情緒升溫，美債受捧，10年債息跌穿1.45厘。VIX恐慌指數持續向上。

新變種病毒的消息時好時壞，主導股市升跌。有專家指Omicron傳播力強，惟殺傷力輕微，高盛等大行以至美國總統拜登亦派定心丸，刺激美股昨晚反彈。惟今日評級公司又指Omicron威脅經濟增長及通脹，更驚嚇的是藥廠Moderna的CEO指現有疫苗或對Omicron無效，需要再研究新疫苗。Omicron發展尚待觀察，需時2至8周才有定論，相信資產市場將非常波動。

潛力股可留意同仁堂科技 （01666） ，股價跌2%至5.88元，形成小雙底，並已突破頸綫，似現旗形，若突破旗形頂部，量度升幅可以有1元左右，止蝕位放旗形低點。

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