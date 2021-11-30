【溫股知新】底部勿亂估 留意醫療股

其他股評時段:

00:33 恒指令人失望

01:00 美股、港股下跌

02:31 低位未完

04:50 6大指標互相確認會見低

06:00 疫情回復各國情況

08:21 3隻新股推介

09:20 09699 順豐同城

11:03 01228 奇峰國際

13:40 02276 康耐特光學科技 樹脂眼鏡鏡片

16:22 美股第4季會有波動

17:50 01299 友邦保險

18:05 00916 龍源電力

18:23 00331 豐盛生活服務

18:30 醫療股、疫苗股

18:35 06185 康希諾生物－B

20:37 01801 信達生物

21:12 09926 康方生物－B

21:31 02269 藥明生物

23:06 Q&A

23:27 01801 信達生物製藥

23:46 01909 火岩控股

26:11 09988 擔心數據稅

27:56 00164 中國寶力科技

28:08 00103 首長寶佳

29:19 00853 微創醫療

30:00 01919 中遠海控

32:22 02138 醫思健康

33:47 00914 海螺水泥

35:07 00868 信義玻璃

35:37 00860 力世紀

40:00 01137 香港科技探索

36:44 08328 信義儲電



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