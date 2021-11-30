【Omicron變種】拜登籲勿恐慌 美國暫不會封關或封城

美國雖然未有發現新冠肺炎變種病毒Omicron感染個案，但總統拜登估計遲早會出現新變種感染患者，並呼籲民眾不要過份恐慌，更強調美國現階段不會再次封關或封城等嚴格手段防疫。

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拜登（Joe Biden）周一（29日）在白宮表示，美國遲早出現首宗Omicron變種感染，再一次面對新冠病毒的威脅。拜登指早前對非洲部分國家實行的旅遊限制，有助美國爭取時間應對潛在的Omicron變種威脅。

拜登表示，周四（12月2日）將會推出更詳細的冬季防疫計劃，將不會以封關或封城為主，而是力推接種疫苗及第3針，再加檢測的手段防疫。拜登稱只要民眾戴口罩及接種疫苗，便無必要封城。

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因此，拜登再次呼籲民眾盡快接種疫苗，指疫苗是對抗新變種及其他變種的最佳保護工具。拜登強調，美國將用科學及知識對抗Omicron變種，而非混亂及疑惑。

另外，拜登盛讚南非今次迅速發現及匯報Omicron變種，讚揚如此具有透明度的手法有助美國更加快速應對新變種。拜登亦不認為，旅遊限制能夠降低其他國家出現Omicron變種感染個案的機率。

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責任編輯：吳漢培