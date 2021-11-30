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【Omicron變種】現有疫苗有無效？兩大藥廠這樣說

環球社會熱點 15:00 2021/11/30

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世衛（WHO）將南非率先發現的變種新冠肺炎病毒B.1.1.529，命名為Omicron變種，兩大藥廠均正積極研發針對Omicron變種的新疫苗配方。其中Moderna表明現有疫苗或不足以應對Omicron變種，輝瑞則指現有疫苗仍有保護作用。

【新冠疫苗】英國提早開放打第3針 網上預約爭崩頭 【下一頁】

輝瑞（Pfizer）行政總裁艾伯樂（Albert Bourla）周一（29日）接受美媒訪問時表示，輝瑞上周五已經開始調整針對Omicron變種的新疫苗配方，料在100日内完成調整。

艾伯樂稱他不認為現有疫苗會失效，但承認疫苗效力或降低，因此有必要研發新疫苗。

艾伯樂重提今年初Delta變種（印度首先發現）肆虐時，大家都憂慮新變種會使疫苗失效，他指目前情況與今年初很相似。

當時輝瑞與BioNTech在95日内研發出新疫苗配方，但最終證實原有疫苗配方已有效對抗Delta變種，無需要用到新配方。

他同時表示，有信心輝瑞近期推出的抗病毒藥，能有效應對多款變種病毒引發的新冠感染，包括Omicron變種。

【新冠疫苗】美國CDC建議 所有成年人應打第3針 【下一頁】

而Moderna行政總裁邦塞爾（Stéphane Bancel）接受英媒訪問時，稱與早期新冠病毒株相比，預計現有疫苗對抗Omicron變種的功效會差很多。

他表示Delta變種也導致疫苗有效率實質下降，只是醫學界仍等待數據來證實，Omicron變種降低疫苗有效率的具體水平。

邦塞爾指Omicron變種的50個突變當中有32個位於刺突蛋白，警告藥廠明年或需修改疫苗配方，需時數月才能大規模生產針對Omicron變種的疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲

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