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【Omicron病毒】Moderna CEO：現有疫苗對Omicron病毒株有效性大降　新疫苗需時數月、盤前跌近3%

股市 17:18 2021/11/30

分享：

莫德納CEO：料現有新冠疫苗對Omicron毒株的有效性大幅下降　新疫苗研發仍需時數月

變種新冠病毒Omicron在全球多地均發現確診個案。新冠疫苗製造商莫德納（Moderna，美：MRNA）首席執行官Stéphane Bancel預計，對比早前流行的新冠病毒，現有的新冠疫苗，在對抗新出現的變種毒株Omicron的有效性將會出現大幅下降（a material drop），但生物科技公司要大規模生產針對新變種的疫苗，仍需要數月時間。

Moderna股價盤前回吐，跌近3%，報358.02美元。

*Omicron來襲疫苗股點揀？復星醫藥2196vs藥明生物2269【按此速睇】*

Omicron或令央行改變路線，一文看清投資界策略建議【下一頁】

Stéphane Bancel在接受外媒訪問時表示，最新發現的變種新冠病毒Omicron出現達50種突變，當中32種突變發生在在感染人類細胞的刺突蛋白（spike protein）上，而病毒在南非迅速傳播，據此情形，預計目前的疫苗或需要調整。

Stéphane Bancel認為，新冠疫苗的有效性將會出現大幅下跌，但目前需要等待數據才清楚會下跌多少。他又指，在與多名科學家的溝通中，大家均對情形不太樂觀（this is not going to be good）。

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【美股業績】莫德納上季純利33億美元　下調全年疫苗銷售額預期　早段插逾16%

記者：梁安琪

美股 Moderna（美：MRNA） 生物科技 疫苗

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