【變種病毒】莫德納CEO：料現有新冠疫苗對Omicron毒株的有效性大幅下降　新疫苗研發仍需時數月

莫德納CEO:料現有新冠疫苗對Omicron毒株的有效性大幅下降 新疫苗研發仍需時數月

變種新冠病毒Omicron在全球多地均發現確診個案。新冠疫苗製造商莫德納(Moderna,美:MRNA)首席執行官Stéphane Bancel預計,對比早前流行的新冠病毒,現有的新冠疫苗,在對抗新出現的變種毒株Omicron的有效性將會出現大幅下降(a material drop),但生物科技公司要大規模生產針對新變種的疫苗,仍需要數月時間。

Stéphane Bancel在接受外媒訪問時表示,最新發現的變種新冠病毒Omicron出現達50種突變,當中32種突變發生在在感染人類細胞的刺突蛋白(spike protein)上,而病毒在南非迅速傳播,據此情形,預計目前的疫苗或需要調整。

Stéphane Bancel認為,新冠疫苗的有效性將會出現大幅下跌,但目前需要等待數據才清楚會下跌多少。他又指,在與多名科學家的溝通中,大家均對情形不太樂觀(this is not going to be good)。

記者:梁安琪