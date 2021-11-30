【職場文化】英藝廊老闆以現金獎勵不請病假員工　稱上班就會「感覺好轉」　

▲ 勤工獎這種職場文化在香港尚算普遍，但英國倫敦一間名為Grove Square Galleries的畫廊，其行政總裁James Ryan最近上節目時透露，他向不請病假的員工提供現金獎勵，卻被貼上「倒退」的標籤。（法新社圖片）

勤工獎這種職場文化在香港尚算普遍，但英國倫敦一間名為Grove Square Galleries的畫廊，其行政總裁James Ryan最近上節目時透露，他向不請病假的員工提供現金獎勵，卻被貼上「倒退」的標籤，並遭指控「賄賂」員工和忽視他們的健康情況。

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日前，這名老闆在節目《早安英國》（Good Morning Britain）中表示，他為那些不請病假的員工提供獎金，以鼓勵員工在惡劣天氣時上班。他表示，員工的工作效率因此變得更高。

Ryan自認建立了「正確的公司文化」，還表示，「員工如果來上班，就會發現自己『感覺好多了』。他強調，如果下屬真的感到身體不適，當然不希望他們進公司，也不會因為員工缺席而作出處罰。他形容，「獎金制度比較像是個誘因，鼓勵勵人們上班」。

Ryan續指，認為員工有時並非真的身體不舒服，而只是想請病假。他還提到，藝廊重視員工心理躲康，僱用職業治療師供員工諮詢、並定期邀請專業人士分享人生經歷。

網民反應兩極

不過，就有許多網友無法認同其觀點，紛紛指出，「疫情期間讓抱病的員工為了獎金上班，實在令人難以置信」；但也有不少人讚同Ryan的做法，表示獎金會是很大的鼓勵。

勤工獎＝身心健康受老闆操縱？

早前，英國亞馬遜（Amazon）就為出勤率100%的員工提供50英鎊（約520港元）的獎金。而在羅馬，當地議會亦宣布在聖誕節期間，向出勤率「完美」的垃圾收集員提供獎金。

對此，非洲迦納的非營利指導機構Foundervin，其代表Izzy Obeng認為，Ryan這種做法等於變相告訴員工，他們的身心健康需得到老闆的「認可」。

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責任編輯：李智美