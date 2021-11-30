【新冠疫苗】英國提早開放打第3針 網上預約爭崩頭

英國擴大第3針新冠疫苗接種年齡範圍至18歲或以上，並縮短接種第2針與第3針的相隔時間一半至3個月。英國提早開放大量民眾接種第3針，合資格民眾紛紛湧至網站預約。但網站大排長龍，不少人都未能成功預約打第3針。

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英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）周一（29日）宣布擴大第3針接種計劃後，有4,000萬英國人目前符合資格接種第3針。政府專家表示新措施實施後，截至今年底共新增1,300萬民眾符合資格接種第3針。

賈偉德稱已加強英國國民保健服務（NHS）的第3針接種計劃。英媒指政府希望將每周240萬人接種第3針，提高至每周350萬人接種。

擴大計劃的消息公布後，隨即有上萬名民眾湧往NHS的網站，排隊等候預約接種第3針疫苗。

由於NHS網站尚未正式更新縮短接種第2針與第3針的相隔時間的安排，部分年滿40歲已接種第2針滿3個月的民眾，同樣未能預約接種第3針。

據悉，網站輪候時間大約為5分鐘。不少民眾等候進入網站期間，發現前面仍有超過4,000人排隊。

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不少民眾投訴NHS網站未能跟上政府擴大範圍的指引，並對自己未能成功預約表示沮喪。

賈偉德曾表示，NHS將在適時通知合資格民眾接種第3針。而英國衛生部發言人表示，NHS 將適時按照年齡順序邀請人們預約接種，並將於本周公布擴大接種計劃的詳情。

政府同時擴大接種計劃，批准12至15歲人士接種第2針疫苗，以加強免疫力對抗新變種。

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責任編輯：鄭錦玲