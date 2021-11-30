【新冠疫苗】英國擴大接種 正式為所有成人打第3針

英國國內錄得Omicron變種確診個案，政府已宣布收緊防疫措施。英國周一宣布擴大新冠疫苗接種計劃，為所有成人接種第3劑應對Omicron變種病毒。英國亦縮短第2針和第三針疫苗間隔時間，和為出現嚴重免疫抑制反應人士接種第4針加強劑。

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英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）周一（29日）下午更新疫苗接種建議，指可為所有18歲或以上成人接種第3針疫苗，並將次劑和第3針的接種間距由半年縮短至3個月。JCVI亦建議，12至15歲兒童接種首劑3個月後，可接種第2劑。出現嚴重免疫抑制（immunosuppressed）反應人士可接種1劑輝瑞疫苗（Pfizer）或半劑Moderna疫苗作加強劑，即該部分人士共接種4劑疫苗。

英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）之後發表聲明，指政府將全面採納 JCVI建議，此舉令英國數百萬人獲得接種第3劑疫苗資格。賈偉德形容，在疫苗和病毒之間的競賽中，新變種病毒或令病毒一方獲得有利條件。

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英格蘭副首席醫療官范塔姆（Jonathan Van-Tam）表示，各地科學家認同Omicron變種需要更大關注，但病毒目前仍有高度不確定性，不希望民眾在現階段出現恐慌。若新變種某程度上削弱疫苗有效性，最大影響或是疫苗在預防感染及重疾方面功效減少。他補充指，接種第3劑疫苗現時變得更加重要。

英國藥品與保健品管理局（MHRA）行政總裁雷恩（June Raine）表示，經過徹底審查和監察，當局已確認12至15歲青年接種第2劑疫苗非常安全，未發現有新健康疑慮。她亦透露，當局或會在聖誕節前，完成為5歲兒童接種輝瑞疫苗的評估工作。

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責任編輯：李俊儀