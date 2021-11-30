【業績｜醫美股】醫思健康：有信心下半年增長動力持續　正物色海外項目擬擴展至亞洲市場

▲ 首席策略總監及首席投資總監王家琦（左）表示，正物色多個海外的潛在項目。（陳國峰攝）

醫思健康 （02138） 上半年多賺逾2倍。首席財務官李向榮表示，預期中港通關後吸引不少內地的醫療客來港消費，加上兩個新收購項目將於12月底併表，有信心下半財年營收增長動力有如上半財年。集團亦認為，下月多個處所要用安心出行對集團影響不大。

醫思健康績後股價由升轉跌，午後跌幅擴大，最新挫近5%報11.96元的低位，成交暫時2081.6萬元。

醫思健康本月宣布分別以代價1億元及1.29億元收購香港專科醫療中心70%股權及牙科診所55%股權。集團於上半財年已完成估值達5.8億元的收併購，有信心可超越上財年10億收併購。

加大收購合併步伐 擬擴展業務至亞洲市場、正物色項目

首席策略總監及首席投資總監王家琦提到，希望可衝出香港，業務擴展至整個亞洲市場，正留意多個潛在項目，惟未有透露確切時間表。

醫思健康截至9月30日止半年純利1.6億元，按年升2.65倍，中期股息每股10.2仙。期內，收入14.44億元，升81.1%，銷售額升61.8%至15.32億元。受惠於併購醫療資產所產生的收入，醫療服務收入大幅上升109.9% 至7.58億元，佔總收入的比重上升7.2個百分點至52.5%。

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記者：袁諾曦