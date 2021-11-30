  • 24°C
香港時間 : 20211130日 (二) 14:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜醫美股】醫思健康：有信心下半年增長動力持續　正物色海外項目擬擴展至亞洲市場

股市 13:47 2021/11/30

分享：

首席策略總監及首席投資總監王家琦（左）表示，正物色多個海外的潛在項目。（陳國峰攝）

醫思健康 （02138） 上半年多賺逾2倍。首席財務官李向榮表示，預期中港通關後吸引不少內地的醫療客來港消費，加上兩個新收購項目將於12月底併表，有信心下半財年營收增長動力有如上半財年。集團亦認為，下月多個處所要用安心出行對集團影響不大。

醫思健康績後股價由升轉跌，午後跌幅擴大，最新挫近5%報11.96元的低位，成交暫時2081.6萬元。

醫思健康本月宣布分別以代價1億元及1.29億元收購香港專科醫療中心70%股權及牙科診所55%股權。集團於上半財年已完成估值達5.8億元的收併購，有信心可超越上財年10億收併購。

加大收購合併步伐　擬擴展業務至亞洲市場、正物色項目

首席策略總監及首席投資總監王家琦提到，希望可衝出香港，業務擴展至整個亞洲市場，正留意多個潛在項目，惟未有透露確切時間表。

醫思健康截至9月30日止半年純利1.6億元，按年升2.65倍，中期股息每股10.2仙。期內，收入14.44億元，升81.1%，銷售額升61.8%至15.32億元。受惠於併購醫療資產所產生的收入，醫療服務收入大幅上升109.9% 至7.58億元，佔總收入的比重上升7.2個百分點至52.5%。

相關文章：

醫思健康半年銷售額不少於15.2億元　按年升逾60%、較疫情前同期升逾43%

【業績｜餐飲】大快活中期溢利跌19.2%至5249.3萬　派發中期息每股25港仙

【教育股】成實外教育開市前停牌　延遲刊發2021年年度業績、業務營運維持正常

【業績｜食品】旺旺中期盈利增7%　中期息增28%至0.83美仙

記者：袁諾曦

港股 收購 業績公布 安心出行 醫美 診所 合併 純利 醫思健康（02138） 香港

上一篇文章

Omicron來襲疫苗股點揀？復星醫藥2196vs藥明生物2269

下一篇文章

【MSTR】MicroStrategy斥32億元高追比特幣慘損手　累計持有12萬個比特幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒生指數午後跌逾600點至23200　美團跌半成、滙豐阿里巴巴港交所跌3%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後跌逾600點至23200　美團跌半成、滙豐阿里巴巴港交所跌3%（不斷更新）
【打疫苗抽凱滙】信和華置第二輪疫苗抽獎11月30日截止　500萬人打針再送凱滙單位恐成空（附網址連結）
【打疫苗抽凱滙】信和華置第二輪疫苗抽獎11月30日截止　500萬人打針再送凱滙單位恐成空（附網址連結）
【恒大3333】許家印夫婦場外狠沽恒大套現近27億元　恒大尾市跌逾8%、恒大汽車插兩成
【恒大3333】許家印夫婦場外狠沽恒大套現近27億元　恒大尾市跌逾8%、恒大汽車插兩成
【恒指夜期＋ADR】阿里美股低見128　夜期收市跌27點（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】阿里美股低見128　夜期收市跌27點（不斷更新）
【Omicron病毒】食衛局：香港錄3宗Omicron輸入個案　國泰挫4%、大家樂曾創逾1月低
【Omicron病毒】食衛局：香港錄3宗Omicron輸入個案　國泰挫4%、大家樂曾創逾1月低
【周焯華受查】周焯華據報今早送往路環監獄　太陽城系多股停牌、太陽娛樂插6成後乾彈
【周焯華受查】周焯華據報今早送往路環監獄　太陽城系多股停牌、太陽娛樂插6成後乾彈
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款