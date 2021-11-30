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【MSTR】MicroStrategy斥32億元高追比特幣損手　累計持有12萬個比特幣仍獲利一倍

股市 13:44 2021/11/30

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比特幣「巨鯨」MicroStrategy （美：MSTR）的創辦人兼行政總裁Michael Saylor周一在社交媒體表示，公司近期額外購買了7002枚比特幣，平均買入價格為59,187美元，共斥資4.14億美元（約32億港元）。比特幣最新報5.7萬美元，意味MicroStrategy 今批比特幣仍然是「損手貨」。

比特幣新高後兩周內累跌近兩成　分析︰不足為懼、價格波動並不罕見【下一頁】

通脹急升溫，加上受比特幣ETF上月掛牌消息刺激，比特幣價格一度升穿6.8萬美元，其後價格急回。

Saylor又透露，MicroStrategy持有的比特幣的總成本為35.7億美元，平均買入價格約為每枚29,534美元，包括費用和開支在內。截至11月29日，該公司總計持有121,044枚比特幣，市值約70億美元。這意味著，該公司在比特幣上已經獲利超過一倍。

早前2020年8月，MicroStrategy宣布將比特幣作為公司的儲備資產，稱這種加密資產是一種可靠的價值儲存方式，具有長期回報潛力。在那以後，這家公司幾乎每個季度都會買入不定數額的比特幣。
 

相關文章：【Bitcoin】滙豐HSBC反加密貨幣？　傳禁客戶買比特幣概念股MSTR

【Bitcoin ETF】美國SEC拒批VanEck現貨比特幣ETF申請　稱防欺詐措施不足


 

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