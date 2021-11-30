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【加密貨幣】同Omicron變種撞名 一度爆升至10倍

環球經濟金融 12:59 2021/11/30

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世界衛生組織（WHO）將南非新發現的變種病毒命名為Omicron，Omicron變種被指傳染力更高令人聞風喪膽。但一款加密貨幣卻與Omicron變種撞名，價格因而一度飆升至10倍。

Decentraland虛擬土地1900萬成交 貴過曼哈頓平均樓價 【下一頁】

美國有綫新聞網絡（CNN）引述加密貨幣追蹤平台CoinGecko指，Omicron（OMIC）在加密貨在市場本來一直默默無聞，在社交平台Twitter的貼文更只有1,000多人追蹤。

但自新變種B.1.1.529出現後，世衛將其命名為Omicron。世衛指其增長速度比以往幾輪疫情更快，南非各地幾乎都有涉及Omicron變種的個案，顯示Omicron變種可能具有增長優勢。

Omicron幣的價格由上周四（26日）約65美元，一度於周一（29日）飆升至688美元，升幅相當驚人。

【Bitcoin】IMF指價格波動太大 不建議薩爾瓦多列法定貨幣 【下一頁】

但Omicron幣其後急挫75%。根據CoinGecko截至本港周二（30日）中午的數據，Omicron幣報213.28美元。

但Omicron幣於加密貨幣市場推出的具體時間不明，CoinGecko最早是於本月8日開始提供Omicron幣的價格數據，而Omicron幣名為OmicDAO的Telegram頻道則於前一日推出。

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責任編輯：鄭錦玲

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