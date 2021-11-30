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【業績｜餐飲】大快活中期溢利跌19.2%至5249.3萬　派發中期息每股25港仙

股市 12:57 2021/11/30

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大快活中期溢利跌19.2%至5249.3萬　撇除補貼及減值虧損賺5490萬

大快活 （00052） 公布中期業績，截至9月底止六個月，公司錄得收入近14.99億元，按年增長16.4%。大快活上半財年的溢利達5249.3萬元，按年減少19.2%，每股盈利40.52港仙，派發中期息每股25港仙，去年同期派發30港仙。

大快活指，今年上半年總銷售額和顧客流量均較去年同期大幅上升，並已恢復到疫情前的水平扭轉去年銷售額的跌勢。雖然政府補貼金額由去年同期約1.43億元，下降至今年上半財年的390萬元，若撇除政府補助、包就業計劃補助以及部分物業資產的減值虧損，大快活上半財年溢利達5490萬元，去年同期為虧損3030萬元。

*重溫今早《ET開市直擊》疫市重整買賣策略 微博、雲音樂上市可沖喜？*

期內新增三間大快活分店 

今年上半財年中，大快活在沙田開設一間新的大快活分店、在樂富增設一間特色餐廳一碗肉燥。中國內地方面，分店的復甦速度較香港緩慢，期內，廣州開設了一間新店。

大快活表示，香港的店鋪網絡擴展在未來數月將繼續進行，公司計劃在2022年初前，在香港開設4至5間新店，並在未來數月推出新餐單；今個財年內亦計劃在中國內地陸續開設6至7間新店。

*重溫《石Sir午市閒談》今日推介中國電力*

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