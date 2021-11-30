【聖誕好去處】THE FOREST推「聖誕極幻之旅」 聖誕極幻小鎮藝術裝置成打卡點

臨近聖誕佳節，不少商場都加以布置。位於旺角的THE FOREST布置了「聖誕極幻小鎮」，當中設置了聖誕極幻小鎮藝術裝置讓市民入內打卡。與此同時，THE FOREST亦提供消費獎賞、限定企劃及市集等三重體驗。

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今年聖誕，THE FOREST以炫幻多變的北極光為靈感，將具北歐風情的極幻小鎮帶來鬧市，寄予遇上北極光的幸運和幸福。而炫彩小屋在日光或燈光映照下，呈現極光的奇幻意境。當中一間極幻小屋更佈置成夢幻舞台，以幾何反射締造無限極幻效果，玩味十足，成為打咭熱點。

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另外，由即日起至2022年1月2日期間，於THE FOREST消費滿900元或以上，即可獲得額外30 K Dollar獎賞。以該K Dollar獎賞更可即時兌換「THE FOREST 100元現金購物禮券」乙張，可享超過三倍升級獎賞。再者，THE FOREST於12月17日至2022年1月2日期間推出「聖誕極幻北歐市集」，市集與DAFU Hong Kong、香港芬蘭商會、香港瑞典商會、瑞典商務發展區及香港芬蘭文化協會合作，並得到芬蘭航空全力支持，引入一系列北歐及本地特色品牌。由聖誕飾物、手作飾品、家居裝飾，環保服飾、嬰兒用品，到小食美酒等都應有盡有。

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責任編輯：羅浩濂