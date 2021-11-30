  • 25°C
香港時間 : 20211130日 (二) 13:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國經濟】英國先買後付急速擴張　Klarna用戶急增1倍至1500萬名

商業 12:50 2021/11/30

分享：

英國愈來愈多人使用先買後付的支付方式。

近來愈來愈多以「先買後付（Buy Now Pay Later）」為概念的支付平台相繼出現。此項服務為人們暫時延遲部份賬單的還款期，即是類似免息分期。惟有人批評，此項目將更易令人債台高築，需要制定更嚴格的規則監管。

據BBC報道，英國現時有逾1,700萬名用戶使用，並以此進行線上購物。更指出，現時先買後付的用戶增長趨勢，不只是千禧一代和Z世代，40至50歲的用戶增長速度也甚高。

Uber Eats宣布終止香港運作　營運至12月31日

有指，目前為英國最大的先買後付供應商「Klarna」，於2014年在英國推出。客戶由去年初以來計算，增長1倍至1,500萬名用戶。其若按時還款將不收取用戶利息或費用。並聲稱，有約40%的用戶選擇提前還款。其他包括Clearpay和LayBuy，也在急速擴張。

【創業兵團】本地初創LONO推環保運動鞋　南豐紗廠設體驗店

聖誕更多人用　LayBuy11月交易量量增56%
踏入聖誕節的消費旺季，Citizens Advice最新調查發現，受訪近十分之一的人計劃使用先買後付，進行聖誕購物。LayBuy指出，聖誕節購物旺季來臨，11月的交易量更急增了56%。其2020年和2019年全年的交易量比較，也增長了500%。

事實上，用戶認為，他們為消費者提供一種免息的支付方式。並補充，倘若延遲還款，延遲支付的費用也較信用卡便宜。先買後付正在擴展，增長也沒有放緩。Paypal和Monzo更準備進入市場。

【電影業復甦】《蜘蛛俠：不戰無歸》預售致美售票網崩潰　分析師：成票房復甦轉捩點

分析師Colletta Smith表示，使用先買後付好像用其他信用卡，按時還款和了解自己的財務狀況，便能夠避免收到巨額賬單，而面對打擊。惟她也指出，先檢查清楚條款和條件非常重要。因為要了解還款期，不能只著重「延遲支付」。
 
對於批評人士憂慮此行業是鼓勵人負債，以及英國財政部門正研究監管BNPL進行諮詢。Klarna在預期外界將對行業進行打擊之前，更新了新的條款，推出「立即支付」的選項。

【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

責任編輯：馬意文

相關文章

【英國經濟】企業招聘難？　2021年大學畢業生薪酬提高至31.8萬
2021/11/12
【英國經濟】企業招聘難？　2021年大學畢業生薪酬提高至31.8萬
【英國經濟】連鎖超市Lidl冀2023年擴至1000家門店　最低時薪增至106元增聘人手
2021/11/18
【英國經濟】連鎖超市Lidl冀2023年擴至1000家門店　最低時薪增至106元增聘人手
【英國經濟】供應鏈若延遲4至6星期　英國小企黑色星期五庫存或不足
2021/11/22
【英國經濟】供應鏈若延遲4至6星期　英國小企黑色星期五庫存或不足
【英國經濟】英國酒吧料辦公室慶祝規模縮減　惟預訂量仍在上升
2021/11/28
【英國經濟】英國酒吧料辦公室慶祝規模縮減　惟預訂量仍在上升

你可能感興趣

【英國經濟】企業招聘難？　2021年大學畢業生薪酬提高至31.8萬
15:30 2021/11/12
【英國經濟】企業招聘難？　2021年大學畢業生薪酬提高至31.8萬
【英國經濟】連鎖超市Lidl冀2023年擴至1000家門店　最低時薪增至106元增聘人手
17:10 2021/11/18
【英國經濟】連鎖超市Lidl冀2023年擴至1000家門店　最低時薪增至106元增聘人手
【英國經濟】供應鏈若延遲4至6星期　英國小企黑色星期五庫存或不足
15:54 2021/11/22
【英國經濟】供應鏈若延遲4至6星期　英國小企黑色星期五庫存或不足
經濟 信用卡 PayPal 英國 聖誕節 服務 行業 免息分期

下一篇文章

Uber Eats宣布終止香港運作　營運至12月31日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【住屋供應】尖沙咀酒店改造成Dash Living共居空間　目標吸納千禧世代、年輕專業人士
【住屋供應】尖沙咀酒店改造成Dash Living共居空間　目標吸納千禧世代、年輕專業人士
【Omicron變種】年尾旺季殺出變種病毒　 亞馬遜：太早估計Omicron對銷情的影響
【Omicron變種】年尾旺季殺出變種病毒　 亞馬遜：太早估計Omicron對銷情的影響
【新加坡】新加坡商業辦公室租金上漲　或自2009年以來首次超越香港
【新加坡】新加坡商業辦公室租金上漲　或自2009年以來首次超越香港
【疫市營商】香港失勢？調查：大灣區企業發展東盟市場　1成擬於新加坡設辦事處　
【疫市營商】香港失勢？調查：大灣區企業發展東盟市場　1成擬於新加坡設辦事處　
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【節日商機】節日網購帶動跨境交易　運動鞋電商：生意額按年升4成
【節日商機】節日網購帶動跨境交易　運動鞋電商：生意額按年升4成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款