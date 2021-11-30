【英國經濟】英國先買後付急速擴張　Klarna用戶急增1倍至1500萬名

▲ 英國愈來愈多人使用先買後付的支付方式。

近來愈來愈多以「先買後付（Buy Now Pay Later）」為概念的支付平台相繼出現。此項服務為人們暫時延遲部份賬單的還款期，即是類似免息分期。惟有人批評，此項目將更易令人債台高築，需要制定更嚴格的規則監管。

據BBC報道，英國現時有逾1,700萬名用戶使用，並以此進行線上購物。更指出，現時先買後付的用戶增長趨勢，不只是千禧一代和Z世代，40至50歲的用戶增長速度也甚高。

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有指，目前為英國最大的先買後付供應商「Klarna」，於2014年在英國推出。客戶由去年初以來計算，增長1倍至1,500萬名用戶。其若按時還款將不收取用戶利息或費用。並聲稱，有約40%的用戶選擇提前還款。其他包括Clearpay和LayBuy，也在急速擴張。

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聖誕更多人用 LayBuy11月交易量量增56%

踏入聖誕節的消費旺季，Citizens Advice最新調查發現，受訪近十分之一的人計劃使用先買後付，進行聖誕購物。LayBuy指出，聖誕節購物旺季來臨，11月的交易量更急增了56%。其2020年和2019年全年的交易量比較，也增長了500%。

事實上，用戶認為，他們為消費者提供一種免息的支付方式。並補充，倘若延遲還款，延遲支付的費用也較信用卡便宜。先買後付正在擴展，增長也沒有放緩。Paypal和Monzo更準備進入市場。

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分析師Colletta Smith表示，使用先買後付好像用其他信用卡，按時還款和了解自己的財務狀況，便能夠避免收到巨額賬單，而面對打擊。惟她也指出，先檢查清楚條款和條件非常重要。因為要了解還款期，不能只著重「延遲支付」。



對於批評人士憂慮此行業是鼓勵人負債，以及英國財政部門正研究監管BNPL進行諮詢。Klarna在預期外界將對行業進行打擊之前，更新了新的條款，推出「立即支付」的選項。

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責任編輯：馬意文