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【日本王室】談真子婚後移居紐約 文仁：「對他們是最好的」

環球社會熱點 12:44 2021/11/30

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日本皇室秋篠宮夫婦長女小室真子結婚後，隨丈夫小室圭抵達美國紐約展開新生活。真子父親文仁親王近日談及女兒移居紐約，指此事對他們是最好。另外，文仁亦估計，是週刊雜誌及網上言論導致真子患上創傷後壓力症候群。

【日本皇室】真子移居紐約蕩失路 持家人妻獨行超市 【下一頁】

文仁於周二（30日）迎來56歲生日，並在赤坂御所舉行記者會。當中，文仁回應外界關於真子的疑問。文仁認為真子患上創傷後壓力症候群（PTSD），與網上及週刊雜誌的報道有關，強調如此誹謗及中傷不應被允許，甚至有必要制定可反駁的標準。

文仁亦大讚真子，指她作為日本王室一員，總是以王室公務為先。至於婚後真子隨夫小室圭前往紐約開展新生活，文仁稱「對他們本人來說是最好的」。文仁表示，父女間最深刻的回憶，應是2007年的馬達加斯加之旅。

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【日本王室】真子偕夫飛抵美國 傳豪住月租3.7萬紐約公寓 【下一頁】

真子婚後的記者會取消答問環節，文仁指是因應真子身體狀況作出的安排，真子原想有答問環節，但因PTSD緣故變得困難才決定取消。有關女婿小室圭一家凡金錢糾紛，文仁稱若有機會讓小室圭親自回應是最好的。

另外，真子未有按王室慣例，在結論時舉行「納采之儀」等儀式，文仁解釋是他作出的決定。

真子婚後移居紐約

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責任編輯：吳漢培

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