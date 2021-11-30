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【Omicron變種】瑞典西班牙錄首宗確診 皆從南非入境

環球社會熱點 13:05 2021/11/30

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非洲發現的新冠肺炎變種病毒Omicron疫情持續蔓延，歐洲國家相繼錄得感染個案。瑞典周一（29日）宣布，錄得首宗Omicron變種確診個案，西班牙政府亦表示，在周日（28日）入境的旅客樣本中發現Omicron變種病毒。瑞典及西班牙政府都表示，患者是由南非入境人士。

英國累計11宗Omicron變種確診 蘇格蘭疑有社區感染 【下一頁】

瑞典公共衛生局發表聲明表示，瑞典首宗Omicron變種患者是1名從南非入境的人士，當局約1周前透過檢測發現。瑞典當局並未透露患者情況，惟指會非常認真對待情況，直至對Omicron變種病毒有更多了解。

西班牙馬德里（Madrid）地區衛生局表示，當局在周日（28日）入境的1名51歲男子測試樣本中發現 Omicron變種。該男子來自南非，經荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）入境西班牙，現時身體狀況良好，徵狀輕微。

葡超球會比蘭倫斯爆疫 共13人確診Omicron變種 【下一頁】

西班牙當局表示，國內整體感染率有所在增加。西班牙衛生部數據顯示，當地連續14日感染率從上周五（26日）的每10萬人就有172人確診，周一增加至199人。西班牙周末新增近2.3萬宗確診個案，上周五（26日）至今增53名患者離世。自疫情爆發以來，西班牙已錄得近515.4萬宗確診，及逾8.8萬人染疫離世。

目前英國、德國、荷蘭、法國、葡萄牙等國家已錄得Omicron變種個案，世界衛生組織（WHO）周一表示，Omicron變種或會在全球傳播，對感染激增亦構成極高風險，或在部分地區造成嚴重後果。

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責任編輯：李俊儀

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