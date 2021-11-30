港滙跌至兩年低+1個月HIBOR 見7個月高　再惹走資疑雲？

▲ 港滙跌至兩年低。

恒指跌穿今年低位之際，港元的跌勢亦正在加劇。港元兌美元最新報7.7995， 為2019年12月以來最弱水平。港元本月下跌0.3%，創出去年2月新冠疫情以來的最大單月跌幅。另外，1個月港元拆息（HIBOR）見近7個月。分析指出，港股表現乏善足陳，以及 IPO匱乏是港元弱勢的原因之一，另外不排除有資金正流出本港。

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彭博：做空港元押注增加

港元兌美元最新報7.7995，距觸及聯繫滙率區間的中點7.8僅5點子。彭博報道，做空聯繫滙率制度的押注正在增加。交易員上周開始買入執行價設在聯繫滙率區間弱方保證7.85的港元期權，成交量一度升至平均水平的23倍。對沖成本依然低廉，1個月預期波動率指標低於0.8%。

1個月港元拆息升至近7個月高

另外，港元拆息今日（30日）全綫向上。與樓按相關的一個月拆息連升2日，升0.05點子至0.10196厘，為4月19日以來最高。

恒指跌穿年內低位 市值蒸發逾13萬億元

港股市值蒸發逾13萬億元 港元弱勢，可能與港股表現有關。本港股市市值相較於2月份高點已蒸發了約1.7萬億美元（約13.3億港元）。內地對科技行業的整頓使得一些香港市場市值最高的股票遭受重創。單是阿里巴巴 （09988） 和騰訊 （00700） 的市值就從年內高點合計蒸發了7,640億美元。

阿里巴巴股價半日再尋底，午收126.5元，跌2.7%，再創歷史新低。 恒指今日已跌穿年內低位23681點，午收23591點，半日跌260點。恒指今年已跌12%，周一收於近14個月最低水平。

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IPO需求下跌

另外，隨著北京對掌握敏感數據的公司加強審查，第三季本港IPO規模降至僅有60億美元，創出疫情爆發以來的最低水平，並在4年來首次落後於南韓。有分析估計，美元強劫，以及港元需求下跌的情況下，港元有可能進一步走低。 美滙指數最新報96.14。

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