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【業績｜食品】旺旺中期盈利增7%　中期息增28%至0.83美仙

股市 12:21 2021/11/30

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【業績｜食品】旺旺中期盈利增7%　中期息增28%至0.83美仙

中國旺旺 （00151） 公布，至9月底中期盈利按年增7%至20.9億元（人民幣，下同），同期收入增10.5%至113.8億元，為上市以來半年度收益新高。中國旺旺宣派中期股息0.83美仙（約6.47港仙），按年增28%。

計及中國旺旺上年度末期息1.46美仙（約11.36港仙）、中午收市價6.55港元，現價周息率約2.73厘。

*恒生銀行特約：2022年投資展望　解讀內地監管政策走向（立即收看）*

旺旺期內牛奶類產品收益大增　米果、休閒食品倒跌

中國旺旺表示，核心產品「旺仔牛奶」收益增長23.9%至65.6億元，公司指受惠於後疫情時代全民健康意識增強。

另外兩類主力產品，「米果類」收益跌5.8%至18.76億元、「休閒食品類」收益跌2.6%至28.74億元。公司表示，2018年以來推出的新品都已佔集團收益近雙位數百分比。

收益創新高，但原材料成本增加下，中國旺旺期內毛利率跌1.4百分點至46.8%；營運利潤率跌0.2百分點至24.4%。

以銷售渠道分類，中國旺旺電商、主題門店等新興渠道銷售佔比已近雙位數，但海外市場按年衰退，而傳統渠道續佔銷售佔比近80%。

相關文章：

【業績│內需股】中國旺旺去年多賺14%　末期息減少四成至1.46美仙

【恒指季檢】阿里巴巴小米藥明納入恒指、美團落空　信置旺旺神華剔出、滙豐被削權重（不斷更新）

港股 業績公布 中國旺旺（00151）
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