【石Sir午市閒談】今日推介中國電力｜港交所、聯通、越秀交通、友邦、蒙牛最新部署

恒生指數中午收報23591點，跌260點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國電力 （02380） ，另亦會分析港交所 （00388） 、聯通 （00762） 、越秀交通 （01052） 、友邦 （01299） 、蒙牛 （02319） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

02：49 – 港交所 （00388） 會作較深回調

05：33 – 聯通 （00762） 宜守3.90元位

06：51 – 越秀交通 （01052） 雙頂？

08：20 – 友邦 （01299） 調整未完

09：32 – 蒙牛 （02319） 調整未完

11：21 – 中國電力 （02380） 政策支持

14：20 – 推介股表現記錄

15：00 – 過去7日解答問題記錄

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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