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【石Sir午市閒談】今日推介中國電力｜港交所、聯通、越秀交通、友邦、蒙牛最新部署

股市 12:30 2021/11/30

分享：

恒生指數中午收報23591點，跌260點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國電力 （02380） ，另亦會分析港交所 （00388） 、聯通 （00762） 、越秀交通 （01052） 、友邦 （01299） 、蒙牛 （02319） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
02：49 – 港交所  （00388）    會作較深回調
05：33 – 聯通  （00762）    宜守3.90元位
06：51 – 越秀交通  （01052）    雙頂？
08：20 – 友邦  （01299）    調整未完
09：32 – 蒙牛  （02319）    調整未完
11：21 – 中國電力  （02380）    政策支持
14：20 – 推介股表現記錄
15：00 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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*重溫今早《ET開市直擊》疫市重整買賣策略 微博、雲音樂上市可沖喜？【按此- 附Time code】*

*恒生銀行特約：2022年投資展望　解讀內地監管政策走向（立即收看）*

港股 中國電力（02380） 香港交易所（00388） 中國聯通（00762） 越秀交通基建（01052） 友邦保險（01299） 蒙牛乳業（02319） 石鏡泉

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