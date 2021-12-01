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【數碼娛樂】數碼娛樂利就業創業　至2025年收益20萬億

科技 19:00 2021/12/01

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數碼港行政總裁任景信（左）表示，區塊鏈遊戲、元宇宙及藝術科技等新發展，可以提供就業及創業機會。（梁偉榮攝）

元宇宙（Metaverse）、藝術科技（Art Tech）及非同質化代幣（NFT），近年成為市場討論議題。數碼港行政總裁任景信表示，數碼娛樂市場龐大，用戶享受娛樂同時，背後涉及不少科技，相信可以提供就業和創業機會。

【元宇宙】元宇宙炒賣熱潮蔓延 首艘虛擬超級遊艇Metaflower高價賣出

任景信稱，隨着大眾的娛樂喜好持續邁向數碼化，全球娛樂與媒體市場均由數碼產業帶領增長；而區塊鏈遊戲、元宇宙及藝術科技等嶄新發展，亦為數碼娛樂突破界限提供源源動力。他續指，數碼娛樂勢頭強勁，他在會上引用PwC的《Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025》研究指，到2025年全球娛樂和媒體行業市場收益料達2.6萬億美元（約20萬億港元）。針對數碼娛樂需求大增，數碼港亦推出相應計劃。任景信舉例，在電競行業支援計劃中，四輪共批出143個項目，按年增17%。在創業及就業方面，電競實習支援計劃共有39間公司參與，當中有79個實習名額獲批，按年增加10%。

【元宇宙】郭明錤：蘋果AR頭戴式裝置明年第4季推出 望搭載M1芯片運算能力

創作者藉區塊鏈 也可獲利

隨着元宇宙及NFT成為新趨勢，數碼港首席公眾使命官陳思源表示，市場對元宇宙議題仍在發掘，認為元宇宙如何協助整個產業鏈發展是重要議題。至於NFT，陳認為是新的營運模式，可以讓藝術創作者可透過此方式分享經濟收益，協助他們轉型。

初創Articoin聯合創辦人林樹榮指出，以往藝術以實體方式為主，難以令一些創作電子藝術品的創作者得益。但透過區塊鏈（Blockchain）買賣時，可以讓創作者在作品加入版權，售出作品也可以獲利。NFT藝術品除了令藝術創作者得益，亦可為學生帶來好處。

【Meta】VR手套疑似抄襲？ HaptX控Meta抄襲設計

記者：廖淑瑩

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